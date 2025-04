Gian nan hành trình lấy lại 427 triệu đồng chuyển nhầm người nghi đã mất

Ngày 26/3, VIB Đắk Lắk có văn bản phản hồi kết quả tra soát cho bà H., trong đó nêu việc Vietcombank Đắk Lắk phản hồi: "Chi nhanh khong lien he duoc voi KH. Qua tim kiem thong tin duoc biet KH da mat. Nguoi chuyen nham cung da nho den cong an ho tro". (Tạm dịch: Chi nhánh không liên hệ được với khách hàng. Qua tìm hiểu thông tin được biết khách hàng đã mất. Người chuyển nhầm cũng đã nhờ đến công an hỗ trợ).

Ngày 27/3, Vietcombank Đắk Lắk đã có văn bản xử lý đơn kiến nghị hoàn trả lại tiền chuyển nhầm cho bà H..

Phía Vietcombank Đắk Lắk cho rằng, sau khi nhận được yêu cầu tra soát của VIB Đắk Lắk đề nghị thu hồi giao dịch do khách hàng chuyển nhầm, Vietcombank Đắk Lắk đã thực hiện theo quy trình rà soát, khiếu nại.

Quá trình này, Vietcombank Đắk Lắk rất tích cực hỗ trợ, liên hệ nhiều lần với ông T.V.G. bằng nhiều hình thức nhưng đến nay vẫn không thể liên lạc được với ông T.V.G..