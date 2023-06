Giám khảo Rap Việt khóc không ngừng trên sóng truyền hình

Sử dụng tên của đứa con trong tương lai đặt tên cho phần thi và câu chuyện từ bản thân mình, thí sinh Huỳnh Công Hiếu chạm đến trái tim của 4 HLV và 3 giám khảo. Tiết mục rap Huỳnh Kim Long của Công Hiếu nhận được 95% lượt bình chọn từ khán giả. Anh về đội HLV B Ray.

Tiết mục rap "Huỳnh Kim Long" của thí sinh Huỳnh Công Hiếu. Video: VieOn.

Huỳnh Công Hiếu được nhiều khán giả biết đến trước đó với rapname Dick khi là thành viên của nhóm rap Bạn có tài mà. Anh hy vọng được mọi người đón nhận với hình ảnh mới, con người mới.