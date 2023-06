Giám đốc Trung tâm dạy lái xe bị bắt, giáo viên treo băng rôn cầu cứu

Để Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn tiếp tục hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái ô tô, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T khẩn trương thực hiện miễn nhiệm chức vụ giám đốc cũ, đề nghị công nhận nhân sự giữ chức giám đốc mới.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai thì đến nay chưa thấy Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T thực hiện các yêu cầu đề ra.

Trước đó vào ngày 22/4, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai khám xét tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này tại Đồng Nai. Sau đó Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Đình Thái Hòa.