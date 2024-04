Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia lên tiếng sau vụ hacker tấn công VNDirect và PVOil

Xảy ra nhiều vụ tấn công mạng, gây tổn thất lớn

Ngày 8/4, trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Cục An ninh mạng (A05) - Bộ Công an, cho biết, theo Luật An ninh mạng, đội ngũ chuyên gia của Bộ Công an, có trách nhiệm bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Nếu những hệ thống này không được bảo vệ tốt sẽ không chỉ gây ra hậu quả cho các cơ quan chính trị mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng.

Trung tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng quốc gia (Bộ Công an) là người trực tiếp chỉ huy, điều phối các đơn vị liên quan tham gia ứng cứu sự cố cho VNDirect, PVOil và hàng loạt các doanh nghiệp bị hacker tấn công gần đây.

"Chúng tôi đã tham gia vào nhiều hệ thống ứng phó với vấn đề an ninh mạng trên toàn quốc. Tình hình an ninh mạng của Việt Nam đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Tần suất các cuộc tấn công ngày càng gia tăng, và những thiệt hại từ đó cũng ngày càng lớn. Cách đây 2-3 năm, việc mất đi 40-50 tỷ đồng do tin tặc gây ra đã được coi là rất lớn, nhưng trong năm nay, có những vụ tấn công lên tới 200 tỷ đồng, gây ra sự mất mát đáng kể cho các tổ chức lớn" - trung tá Thủy nói.