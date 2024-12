Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói về hơn 800 tỷ đồng tiền cho thuê nhà công

Cơ quan chức năng cho biết, đến nay, tại quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước còn phải thu hồi hơn 800 tỷ đồng tiền nợ. Một số quỹ nhà sẽ được rà soát để thực hiện đấu giá. Tiếp tục hoạt động chất vấn, tái chất vấn tại Kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, đại biểu Vũ Ngọc Anh, tổ Bắc Từ Liêm hỏi, tại kỳ họp giữa năm 2022, UBND TP báo cáo quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Thành phố có tổng số nợ phải thu là 1.112,5 tỷ đồng. Đến quý II/2024 mới thu được 227,9 tỷ đồng (tương ứng 20,5%, mặc dù theo kế hoạch nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2023). Như vậy, sau gần 2 năm số nợ phải thu của quỹ nhà này vẫn còn rất lớn, nguy cơ xảy ra thất thoát. Đại biểu đề nghị cơ quan chức năng báo cáo rõ nguyên nhân chậm thu hồi, trách nhiệm của đơn vị liên quan. Trả lời đại biểu, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đến nay, số nợ còn phải thu hồi là hơn 800 tỷ. Sau phiên giám sát của HĐND TP năm 2022, Công ty đã xác định số lượng phải thu tập trung vào 9 nội dung cụ thể. Trong đó, Công ty kiến nghị bỏ một số nội dung, từ đó người dân được nộp tiền trả chậm theo quy định, còn một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung vào quỹ đất của quỹ nhà chuyên dùng và quỹ nhà tạm cư phục vụ dự án cải tạo chung cư cũ… Ông Dũng cho biết thêm, với số lượng thu nợ rất lớn của nhà chuyên dùng, vừa qua, quá trình thanh tra, đã thu được 58 tỷ, chủ yếu tập trung vào các điểm có vi phạm hoặc từ khi bàn giao tiếp nhận đã chuyển thành nơi ở. "Số lượng này rất lớn, cần có cơ chế tháo gỡ, bản thân các đơn vị của thành phố như Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội, số nợ tính đến năm 2022 đã gần 80 tỷ đồng, lũy kế đến nay hơn 10 tỷ đồng nữa", ông Dũng nêu. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong, nguyên nhân chậm thu hồi nợ tập trung vào 2 vấn đề chính: Một là quỹ nhà chuyên dùng, thứ hai là quỹ nhà tầng 1 của nhà tái định cư, nhà ở thương mại phải bàn giao cho thành phố quản lý. Trong quá trình rà soát các khoản nợ này, Sở Xây dựng, Tài chính, Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội chia làm 3 loại nợ chính: Thứ nhất là nợ luân chuyển có khả năng thu hồi; thứ hai là nợ khó thu và thứ ba là nợ xấu khó đòi, khả năng thu thấp. Sau khi chia các loại nợ nêu trên, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP và UBND TP đã chấp nhận các giải pháp để tổ chức triển khai. Thứ nhất, nợ luân chuyển chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID- 19, các tổ chức, cá nhân sử dụng nhà không kinh doanh được. Ở nhóm này, Thành phố đã ban hành 32 quyết định để thu hồi nợ và xử lý các đơn vị chây ì. Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội đang tập trung thực hiện thu hồi nợ cũng như cưỡng chế thu hồi. Thứ hai, nợ khó thu, với các trường hợp chây ì đã có phương án thu hồi, lập hồ sơ báo cáo thành phố ban hành quyết định thu hồi, vừa qua đã thu hồi được hàng chục nghìn m2. Thứ ba, nợ khó đòi, có khả năng thu hồi thấp, nhóm này có vướng mắc cơ chế, chính sách. Ở nhóm này, còn một số diện tích người dân tự ý vào ở do Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội tự bố trí. Sau 2 năm, Công ty nhà đã tập trung thu hồi và hiện còn 140 căn, trong đó 100 căn đã chuyển hồ sơ sang Công an TP, còn 40 căn chính chủ ở nên đang tập trung tuyên truyền để thu hồi. Căn cứ đề án HĐND TP về quản lý tài sản công, Sở Xây dựng, Tài chính và Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hồi các khoản nợ này. Về diện tích kinh doanh dịch vụ của chung cư tái định cư, còn khoảng 15.000 m2 của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội đang để trống. Để khắc phục tồn tại này, thành phố đã ban hành kế hoạch khắc phục. Cụ thể, từ tháng 6/2024, Công ty nhà đã thuê được đơn vị định giá, làm cơ sở tính giá khởi điểm, trong tháng 12/2024 và 1/2025 sẽ hoàn thành việc đấu giá với diện tích còn bỏ trống. Làm rõ thêm nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải nhấn mạnh, HĐND đã thông qua đề án quản lý tài sản công với nội dung, lộ trình cụ thể. Các sở đã tham mưu Thành phố đưa nội dung vướng mắc vào Luật Thủ đô để tháo gỡ. Các sở cũng tham mưu để ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn định mức giá để tập trung triển khai. Về tiền thu nợ, từ cuối năm 2023 các đơn vị phân thành các nhóm, theo đó nhóm luân chuyển triển khai thu bình thường; nhóm khó thu đã có giải pháp. Với nhóm nợ có khả năng thất thoát, Thành phố đã giao Công an Thành phố cùng Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội rà soát, nếu có vi phạm sẽ giao cơ quan chức năng xử lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Trần Hoàng