Giám đốc, nhân viên công ty tự dưng bị... đòi nợ

Trả lời vấn đề "tín dụng đen", ông Hồ Văn Dân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) - phản hồi: "Hiện nay, tín dụng đen đã và đang là vấn đề nhức nhối, là hệ lụy làm cho nhiều người lâm vào tình trạng nợ nần, bế tắc… Nhiều thông tin phản ánh bị công ty tài chính cho vay tiền gọi điện, nhắn tin quấy rối, đe dọa theo kiểu khủng bố khiến nhiều người lo lắng, bất an, làm ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống cũng như tinh thần.

Theo ông Nam, điều này gây ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý, tinh thần của nhiều người và hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù pháp luật có quy định xử lý hành vi trên như Luật Hình sự, Luật An ninh mạng...; song thực tế tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Ông Nam nêu câu hỏi: Trong thời gian tới, UBND tỉnh có giải pháp nào để tìm ra danh tính từ các số điện thoại nặc danh để xử lý hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ người dân nói chung và doanh nghiệp nói riêng?

Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Long An với công nhân, người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn chiều nay (15/9), ngoài các vấn đề được nêu như: Bảo hiểm xã hội (BHXH), quyền lợi và đời sống người lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà ở xã hội... thì "tín dụng đen" và sim "rác" vẫn là vấn đề "nóng".

Đặc biệt là các đối tượng gọi điện, nhắn tin cho người thân, bạn bè, giám đốc, đồng nghiệp công ty, xí nghiệp của người vay để tạo áp lực, gây bức xúc cho nhiều người, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Việc truy tìm đối tượng gọi điện, nhắn tin đang gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chính là do các đối tượng cố tình sử dụng sim rác (không chính chủ) để nặc danh gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần. Mà hiện nay tình trạng sim rác vẫn còn, việc ngăn chặn, xóa bỏ sim rác của các nhà mạng chưa được triệt để".

Ông Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết, lực lượng công an thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Theo ông Tâm, đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nếu phát hiện, có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phối hợp với Sở TT&TT, truy vết làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng tham gia, tùy theo mức độ vi phạm có thể xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự các đối tượng tham gia để tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa chung; tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là các đối tượng ngoài tỉnh đến địa bàn hoạt động cho vay...

