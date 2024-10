Giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán mang thai lãnh án chung thân

Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc, giám đốc người Trung Quốc đã dùng dao sát hại nữ kế toán công ty đang mang thai rồi bỏ trốn. Hôm nay (29/10), TAND tỉnh Bình Dương mở lại phiên tòa xét xử vụ án giết người gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 3/2023 xảy ra tại một công ty ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân trong vụ án này là chị L.T.M. (SN 1993, nghề nghiệp kế toán, thời điểm bị sát hại đang mang thai 8 tuần); đối tượng gây án là Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty). Yang Zhong Wu bị tuyên án chung thân về hành vi giết người. Ảnh: T.T Trước đó, vụ án này đã được TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vào ngày 23/9, tuy nhiên sau đó đã bị tạm hoãn để các cơ quan tố tụng bổ sung hồ sơ, làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 29/3/2023, Yang Zhong Wu đi vào văn phòng công ty của mình là Công ty TNHH Thương mại Vinh Nhuận để gặp chị M. nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi, nguyên nhân là do Yang Zhong Wu nghi ngờ chị M. làm giả chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền của công ty. Lúc này, Yang Zhong Wu bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người chị M. Bị tấn công, chị M. cố vùng dậy bỏ chạy ra ngoài thì bị đối tượng này đuổi theo đâm thêm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh trong phòng làm việc ghi lại. Sau khi gây án, Yang Zhong Wu điều khiển ô tô đến một vườn cao su cách hiện trường khoảng 10km bỏ xe lại, sau đó đón xe khách lẩn trốn đến tỉnh Gia Lai. Hơn một ngày sau, Yang Zhong Wu đến Công an phường Phù Đổng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đầu thú. Tại phiên xét xử, Yang Zhong Wu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên mức án chung thân đối với bị cáo này về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 1 tỷ đồng.