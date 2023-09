Giám đốc Công an Hà Nội: Xử lý tổ chức, cá nhân sau vụ cháy chung cư mini

"Sau vụ cháy này, Công an thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố sắp tới ban hành chỉ thị về công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, lần đầu tiên xác định rõ mọi người dân sinh sống trên địa bàn đều phải được bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, dù ở loại hình nhà như thế nào", ông Trung nói.

Giám đốc Công an thành phố cho biết sau khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân, chắc chắn sẽ xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan về trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cùng ngày, phát biểu tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết trong vụ cháy chung cư mini, giấy phép xây dựng cho chủ nhà xây 6 tầng nhưng thực tế đã xây thành 9 tầng, đây là hành vi vi phạm.

Dù vậy, trong điều kiện hạ tầng giao thông chỉ có 2-3m ở khu vực này, ông Dũng cho rằng kể cả việc cho phép xây 6 tầng cũng "vô cùng bất cập", mà chỉ nên cho xây 2-3 tầng.

Bí thư Hà Nội đề nghị giao cho thành phố quyết định những vấn đề về quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch cụ thể, vào những địa bàn cụ thể nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lâu dài.

Trước đó, liên quan vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Hạ (quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), chủ chung cư mini nêu trên.

Ngày 15/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình trong hai nhiệm kỳ.