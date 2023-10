Giám đốc Công an Đồng Nai: Kẻ bắt cóc bé gái, đòi 2 tỷ đồng rất tinh vi

Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời điểm nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Đồng Nai triển khai ngay lực lượng tinh nhuệ nhất phối hợp cùng Công an TPHCM, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) điều tra, giải cứu cháu bé với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân và các chiến sĩ tham gia.

"Đây là vụ án khó, đối tượng manh động, thủ đoạn tinh vi, di chuyển thường xuyên và có sự chuẩn bị từ trước khiến cho việc điều tra, truy bắt gặp nhiều khó khăn", ông Quang nói.