Giám đốc CDC Nghệ An: Người lớn tử vong do bạch hầu là rất cá biệt

Trong số 119 người đó, qua lấy mẫu xét nghiệm, chỉ có duy nhất một trường hợp hiện đang ở tỉnh Bắc Giang có kết quả dương tính với bạch hầu, các trường hợp còn lại âm tính, trong đó có nhiều trường hợp tiếp xúc gần. Do đó, tình hình trước mắt tạm thời yên tâm” – TS.BS Chu Trọng Trang nói.

Đối với trường hợp bệnh nhân tử vong do bạch hầu, theo Giám đốc CDC Nghệ An, có một phần nguyên nhân do bệnh nhân không tiêm phòng từ nhỏ, khi phát hiện bệnh muộn và chậm chuyển tuyến theo khuyến cáo của cơ sở y tế.

“Trường hợp người lớn tử vong do bạch hầu cũng rất cá biệt, đây là trường hợp hiếm xảy ra ở Nghệ An từ trước đến nay” – TS.BS Chu Trọng Trang nói.

Theo Giám đốc CDC Nghệ An, bệnh bạch hầu hoàn toàn có thể được khống chế trong trường hợp tiêm vaccine bao phủ toàn dân, người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt, trường hợp mắc bệnh phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ.Từ đó, Giám đốc CDC Nghệ An mong rằng, người dân không chủ quan với bạch hầu nhưng cũng không nên quá lo lắng về căn bệnh này, dẫn đến tâm lý hoang mang trong cộng đồng.