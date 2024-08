Giám đốc Bệnh viện K: Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực nếu có

Ngày 19.8 vừa qua, ngay sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và các Cục/Vụ, Bệnh viện đã gửi công văn báo cáo sự việc tới Bộ Y tế; Bệnh viện cũng tiến hành rà soát quy trình khám, chữa bệnh, quán triệt lại tinh thần y đức trong toàn bộ cán bộ của bệnh viện. Cùng với đó, bệnh viện đã mời cơ quan công an, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh; công khai các số điện thoại đường dây nóng của cả 3 cơ sở…

Đối với vụ việc xảy ra thời gian qua, Thứ trưởng chỉ đạo, bệnh viện cần bám sát các cơ quan chức năng để làm rõ và kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí ngay sau khi có kết quả. Định kỳ lấy ý kiến người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế để kịp thời khắc phục hạn chế những bất cập trong quy trình khám chữa bệnh, giao tiếp, ứng xử... Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ nhân viên trong thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có).

“Nếu bệnh viện nhận được bất cứ phản ánh nào của bệnh nhân về thái độ của nhân viên y tế chưa phù hợp thì đều thực hiện việc tạm dừng công việc từ 1-2 tuần để xác minh, làm rõ. Trường hợp phát hiện nhân viên y tế đó có tiêu cực thì sẽ tiến hành kỷ luật”, GS.TS Lê Văn Quảng nhấn mạnh.

Do số lượng bệnh nhân đông, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nên các bác sĩ đã phải chia ca/kíp chăm lo cho bệnh nhân. Vì vậy, Giám đốc bệnh viện mong rằng, bệnh nhân tuân thủ những quy định, tránh “chen ngang” để không xảy ra tiêu cực mất trật tự an toàn, an ninh trong khuôn viên bệnh viện nhằm đảm bảo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ khám, điều trị tốt nhất cho người bệnh. Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, bệnh viện dự kiến sẽ mua thêm 4 máy xạ trị. Bệnh viện cũng đẩy mạnh công tác tăng cường cho tuyến dưới nhằm giảm tải cho bệnh viện, tránh xảy ra tiêu cực.