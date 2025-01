Giải rượu bằng loại rau quen thuộc

Rượu, khi được tiêu thụ vào cơ thể sẽ được chuyển hóa chủ yếu tại gan, tạo ra một hợp chất có độc tính cao, gây ra các triệu chứng say rượu như buồn nôn, chóng mặt, đau đầu và mất thăng bằng. Rượu cũng làm giảm khả năng hoạt động của các enzyme giải độc trong gan, khiến cơ thể không thể thanh lọc nhanh chóng các chất độc này. Để giảm bớt tác hại của rượu, việc sử dụng các thực phẩm giúp giải độc là rất cần thiết.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Ethnopharmacology đã chỉ ra rằng rau ngót chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin B và các hợp chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ quá trình thải độc trong cơ thể. Các thành phần này giúp kích thích quá trình chuyển hóa rượu và giảm thiểu các triệu chứng khó chịu do rượu gây ra.