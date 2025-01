Giải mã Tùng Dương hiện tại

Trong một năm, nhạc Việt chỉ có 2 sản phẩm Live Performance dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Một trong số đó là "Tái sinh" của Tùng Dương. Phải là điều gì đó đặc biệt, phiên bản Live Performance của một ca khúc đứng đầu danh sách âm nhạc thịnh hành thay vì MV. Với Tái sinh, sự đặc biệt đến từ giọng hát khác biệt của Tùng Dương. Khi bản nhạc gây sốt trên TikTok, dẫn ngược về YouTube, điều sau cùng khán giả chờ đợi là Tùng Dương live Tái sinh trên sân khấu. Một khán giả nhận định: "Qua giọng hát live của Tùng Dương, cùng sự hỗ trợ của dàn dây, ban nhạc, phiên bản mới nhất của Tái sinh còn hay, cảm xúc hơn bản audio". Lần đầu sự nghiệp, Tùng Dương có một ca khúc đứng đầu "trending". Đây là kết quả cho hành trình hơn 4 năm thay đổi định hướng sự nghiệp nhằm tiếp cận khán giả trẻ của nam ca sĩ. Từ dấu mốc đầu tiên, bản cover Ngày chưa giông bão, Tùng Dương đã "nếm" cảm giác "trending". Cho tới Tái sinh, Tùng Dương làm được điều mà rất nhiều ca sĩ trẻ khác ao ước.

Cách Tái sinh gây sốt Ngay từ khi Tùng Dương phát hành album Multiverse, Tái sinh nhanh chóng vượt lên tất cả để là ca khúc có sức lan tỏa tốt nhất trong album. Cú bắt tay giữa Tùng Dương cùng bộ đôi "hit maker" Tăng Duy Tân - producer Drum7 là yếu tố đầu tiên giúp Tái sinh sớm tiếp cận khán giả trẻ, những người tác động mạnh nhất để một sản phẩm vươn top trending. Có thể nói, Tái sinh là ca khúc "dễ chịu" nhất của Tùng Dương. Trước hết, vì lối viết của Tăng Duy Tân, Tái sinh được thực hiện theo cấu trúc verse - chorus cơ bản, cùng phần ca từ gãy gọn, dễ hiểu, không quá nặng về tính triết lý nhân sinh như chất âm nhạc thường thấy của Tùng Dương. Từ 3 câu: "Chìm vào trong ánh mắt đắm đuối / Anh ngỡ mình như đang đôi mươi / Người làm anh biết yêu đắm say như lần đầu", Tái sinh gây sốt TikTok, với một đoạn nhạc ngắn được sử dụng cho hàng trăm nghìn video sáng tạo nội dung. Bên cạnh đó, sự bổ trợ của Capcut giúp Tái sinh nhân đôi sức hút. Thành công của Tái sinh là trường hợp hiếm thấy của thị trường. Thông thường, một ca khúc có yếu tố "trending" sẽ gây sốt ngay sau khi phát hành, rồi từ từ giảm sức hút. Tái sinh và Tùng Dương khởi đầu chậm rãi. Sau 10 ngày âm ỉ, ca khúc tạo nên cú bứt phá ngoạn mục. Âm nhạc chất lượng là yếu tố quyết định cho thành công của Tái sinh. Nhưng từ bước ngoặt này, Tùng Dương và ê-kíp cũng thức thời, bắt kịp xu hướng quảng bá âm nhạc. Điển hình như phiên bản Tái sinh đang đứng đầu trending, ở tiêu đề, ê-kíp đưa câu hát nổi nhất của cả bài "Chìm vào trong ánh mắt...". Đây là một cách để "đón đầu" từ khóa tìm kiếm, trực tiếp tác động đến cơ hội đua top trending.

Khán giả "quay xe" với Tùng Dương Với nhạc Việt, khán giả thường chia lằn ranh cho 2 phân khúc âm nhạc hàn lâm và thị trường. Tùng Dương thuộc về phân khúc hàn lâm, tức một ca sĩ được đào tạo bài bản, hoạt động chuyên nghiệp và theo đuổi các dòng nhạc truyền thống, nặng tính học thuật và ít yếu tố giải trí, thị trường. Lộ trình của Tùng Dương, từ Mưa bay tháp cổ, Con cò... đến Tái sinh là sự chuyển mình từ một ca sĩ nặng yếu tố hàn lâm, đến từng bước tiếp cận thị trường, cụ thể là nhóm khán giả trẻ tuổi hơn. Bốn năm trước, Tùng Dương phá khuôn khổ của chính mình, cover hit Anh ơi ở lại của Chi Pu. Nam ca sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều, bị đánh giá không hợp để hát nhạc trẻ vì chất giọng "lực điền". Tiếp đó, Tùng Dương cover thêm một bản hit của giới trẻ - Ngày chưa giông bão - lần này được giới trẻ đón nhận nhiều hơn. Trước khi Tái sinh gây sốt TikTok, Tùng Dương đã cover hàng chục bản hit của đồng nghiệp trẻ tuổi ở Vpop. Kết quả Tùng Dương nhận lại, có khen, có chê, nhưng từ sự phá cách, hát nhạc trẻ nhiều hơn, Tùng Dương từng bước đạt được mục tiêu là đưa tên tuổi lan tỏa nhiều hơn đến khán giả trẻ. Chia sẻ cùng Tiền Phong từ 3 năm trước, Tùng Dương nói việc Ngày chưa giông bão "leo" top trending tạo cho anh sự thúc đẩy. Khi đó, trang cá nhân của anh đột ngột nhận một loạt lời mời kết bạn từ khán giả trẻ. Những bài đăng của anh trên trang cá nhân tăng tương tác bất ngờ. "Có lẽ nhiều khán giả ở độ tuổi gen Z chỉ mới nghe giọng Tùng Dương qua bản cover Ngày chưa giông bão. Tôi quá thích cảm giác này khi ngày càng muốn mở rộng nhóm khán giả, hướng đến các bạn trẻ, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố học hành bài bản, hàn lâm như những gì tôi theo đuổi suốt thời gian qua", Tùng Dương trải lòng khi lần đầu đưa tên mình vào top trending. Từ hiện tượng Ngày chưa giông bão, đến bản hit Tái sinh là quá trình 3 năm "lột xác" của Tùng Dương. Nam ca sĩ làm việc với nhiều đồng nghiệp trẻ hơn, chịu khó "bắt trend" bằng việc cover những ca khúc đang hot. Để rồi, cú chuyển mình giúp Tùng Dương gặt về thêm nhiều thành tựu, đặc biệt là sự đón nhận từ khán giả. Tùng Dương thừa nhận ở vài năm trước, cái nhìn của anh về đồng nghiệp trẻ, âm nhạc thị trường chưa thoáng như bây giờ. Anh ít chịu khó nghe hết một bài của Vpop, dù có hit tới cỡ nào. Nhạc Việt từng có sự tách biệt như vậy ở lằn ranh của những ca sĩ chính chuyên và thị trường, đến tranh cãi gay gắt về chuyện đâu thật sự là âm nhạc. Sự phá cách của Tùng Dương góp công lớn mở đường để thế hệ nghệ sĩ đi trước hòa nhập vào thị trường. Tiếp đó, những bước đi tiếp theo của Hà Trần (The Masked Singer), Hồng Nhung, Mỹ Linh (Chị đẹp đạp gió rẽ sóng) và Thanh Lam (Our Song Vietnam) đưa tên tuổi của những diva, divo đến gần khán giả trẻ hơn bao giờ hết. Tất nhiên, Tùng Dương phá cách trong hướng đi của sự nghiệp nhưng vẫn giữ được bản sắc của một giọng hát nội lực và chỉn chu từng nốt nhạc. Tương tự chất lượng mà Hà Trần, Mỹ Linh, Hồng Nhung và Thanh Lam mang đến các game show. Khán giả trẻ nghe âm nhạc của Tùng Dương, Hà Trần, Mỹ Linh nhiều hơn để cảm thụ những giọng hát có chất lượng rất cao so với mặt bằng thị trường nhạc Việt. Mặc khác, các ca sĩ trẻ có nhiều cơ hội hơn để hợp tác với diva, divo và bản thân họ nhìn thấy động lực để phát triển mỗi ngày. Theo Tiền Phong