Giải mã các nút bấm trên ô tô nhiều tài xế không biết

Nút điều khiển hành trình Cruise Control: Nút bấm này giúp lái xe có thể duy trì tự động tốc độ người lái đã cài đặt sẵn mà không cần phải đạp chân ga hay điều khiển vô lăng. Hơn nữa, những xe hiện đại còn có thêm tính năng Adaptive Cruise Control – tự động điều chỉnh tốc độ để duy trì khoảng cách an toàn nhất với xe đi trước.

Nút điều chỉnh ghế lái: Cụm nút điều chỉnh ghế lái thường được đặt ở cạnh bên trái ghế lái. Chức năng cơ bản gồm nâng cao, hạ thấp, tiến trước, lùi sau, ngả lưng. Với những xe sang thì chức năng điều chỉnh ghế càng nhiều như làm mát, sưởi, massage…Bạn có thể điều chỉnh bằng tay hoặc điện theo ý tùy thích để thoải mái ngồi.

Lẫy chuyển số: Xu hướng các xe hơi ngày nay chính là trang bị các lẫy chuyển số. Thông thường, vị trí của nút bấm này được đặt ở sau vô lăng để giúp tài xế dễ dàng sử dụng và điều chỉnh lên xuống không cần rời tay khỏi vô lăng.

Chức năng của lẫy chuyển số giúp lái xe thay đổi tạm thời từ hộp số tự động sang chế độ số tay. Cụ thể, khi cần số đang ở chữ D, người lái xe chỉ cần kéo lẫy chuyển số thì chế độ số tay sẽ được kích hoạt và số được chọn sẽ hiển thị trên đèn báo số ở bảng đồng hồ.

Bạn cần chú ý, ký hiệu “-” làm giảm số, “+” là tăng số.

Các nút bấm cơ bản trên xe ô tô

Các nút trên vô lăng: Vô lăng là bộ phận quan trọng trên ô tô, được tích hợp rất nhiều các nút bấm điều chỉnh sáng và tín hiệu, còi, cần gạt nước…Thông thường nút vặn của vô lăng có 3 vị trí chính là OFF, PARKING và ON.

Ở chính giữa vô lăng là còi xe giúp lái xe có thể sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, bạn lưu ý không nên lạm dụng còi xe ở trong các khu đô thị lớn vì sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn.

Cần điều khiển gạt nước xe hơi không có gì khác biệt so với các hãng. Nhìn chung, các hãng xe đều có vị trí MIST, INT, LO. Cụ thể, các nút điều khiển gạt nước nằm ở bên phải phía sau vô lăng.

MIST: Chế độ gạt sương mù – gạt với tốc độ nhanh đến khi nhả cần. INT: Chế độ gạt chậm và có ngắt quãng. LO: Chế độ gạt chậm. OFF: Tắt cần gạt. HI: Chế độ gạt nhanh. Auto: Chế độ gạt tự động. Để bật, tắt hay thay đổi các chế độ gạt nước, bạn chỉ cần đẩy lên hoặc đẩy xuống theo vị trí tương ứng của từng tên ký hiệu in trên cần.