Giãi mã các di tích cổ đại của Ai Cập, Kim tự tháp Giza và tượng nhân sư

7 phút trước Tin pháp luật

Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức những phiên tòa trực tuyến đầu tiên trên địa bàn. Lực lượng Công an ở các Trại tạm giam Công an các địa phương và Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế - nơi có điểm cầu trực tuyến đảm bảo các quy định xét xử, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bị cáo như các phiên tòa xét xử trực tiếp.