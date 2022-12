Giải đua ô tô địa hình KOK 2022: Sắp vô địch vẫn còn bị thách đấu

Như vậy, tại giải đua ô tô địa hình như KOK, ngoài yếu tố năng lực của những tay lái, sự khác biệt tạo nên bản lĩnh nhà vô địch còn thể hiện ở việc lựa chọn cấu hình phù hợp nhất cho chiếc xe để đáp ứng cho đường đua cụ thể.

Nguyễn Anh Tú với chiếc Mitsubishi Triton đã xuất sắc giành chức vô địch KOK 2022.

Ngoài ra, có một cặp thách đấu khác rất đáng chú ý đó là việc tay đua Đỗ Hoàng Trung đã thách đấu với top 4 Vũ Đỗ Hiếu. Được biết lý do thách đấu của Đỗ Hoàng Trung là vì nghĩ rằng vị trí top 4 của Vũ Đỗ Hiếu là do may mắn khi xe của tay đua này “có vẻ chậm”.

Khác với cặp thi đấu ở trên, trong lượt thách đấu này, hai chiếc xe đều được đầu tư kỹ lưỡng vào giàn gầm. Trong khi xe thi đấu của Đỗ Hoàng Trung là một chiếc Mitsubishi Triton 2009 dùng hệ thống giảm xóc Red Phoenix của Malaysia thì Vũ Đỗ Hiếu dùng chiếc Mitsubishi Pajero 2010 với hệ thống giảm xóc King Shocks.