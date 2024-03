Giai điệu bài mới của Sơn Tùng M-TP bị 'soi' giống hit của BIGBANG?

Chỉ còn 3 ngày nữa Chúng Ta Của Tương Lai sẽ được ra mắt khán giả, Sơn Tùng đã có động thái "nhá hàng" giai điệu cho ca khúc này. Anh vừa đệm đàn piano, vừa hát ca khúc theo phiên bản Acoustic. Dù hát demo nhưng cũng có thể ca khúc ra mắt chính thức sẽ được phát triển theo một phong cách hoàn toàn khác.

Sơn Tùng đã hát nhưng không ở trong quãng giọng mà anh cảm thấy thoải mái, tự tin nhất trong đoạn clip demo. Ở một số đoạn anh bị "oét" nhẹ do quá "phiêu" vào giai điệu, nhưng tổng thể vẫn là một bản acoustic tuyệt vời. Đoạn demo Chúng Ta Của Tương Lai được Sơn Tùng thể hiện nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ phía người nghe ngay khi đăng tải. Nhiều người đã phát hiện ra rằng giai điệu của ca khúc đã từng được producer onionn "nhá hàng" trong một livestream cách đây khá lâu.

Phần visual của Sơn Tùng trong đoạn clip cũng là đề tài bàn tán. Anh mặc áo đá banh màu hồng, mái tóc để dài quá tai dễ dàng tạo nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng hôm nay Sơn Tùng đã quên cách sử dụng sự đẹp trai của mình chăng?