Giải cứu sơn dương quý hiếm mắc bẫy giữa rừng sâu giáp biên giới Việt - Lào

Trong lúc tuần tra, các cán bộ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) phát hiện, giải cứu cá thể sơn dương quý hiếm bị dính bẫy. Sáng 12/10, một cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp thuộc Ban Quản l‎ý rừng phòng hộ huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, cán bộ của đơn vị trong lúc tuần tra, kiểm tra rừng đã phát hiện con sơn dương dính bẫy tại tiểu khu 697, giáp biên giới Việt - Lào. "Khi chúng tôi đi qua khu vực bụi rậm, bất ngờ phát hiện một cá thể sơn dương đực, chân trái phía trước bị dính bẫy dây thép. Các thành viên trong đội bảo vệ đã tháo gỡ bẫy một cách cẩn thận để tránh gây thêm tổn thương cho con vật. Con sơn dương sau đó được thả về môi trường tự nhiên", cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp nói. Chân trước con sơn dương dính bẫy người đi săn (Ảnh: Thành Dũng). Cũng theo vị cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp, sau khi tháo bẫy, lực lượng nhận thấy con sơn dương đã trầy xước ở phần chân do dây bị siết chặt. Để đảm bảo con vật không bị nhiễm trùng, cán bộ quản lý rừng đã nhanh chóng sử dụng cồn y tế để sát trùng vết thương. Cũng theo cán bộ này, sơn dương là loài động vật quý hiếm, thuộc danh mục cần được bảo vệ và việc phát hiện kịp thời đã giúp con vật tránh khỏi nguy cơ bị thương nặng hoặc bị kẻ săn trộm bắt giữ. Cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp gỡ dây thép mắc trong chân con sơn dương (Ảnh: Thành Dũng). Sơn dương có danh pháp khoa học là Naemorhedus milneedwardsii hay còn gọi là dê rừng. Chúng phân bố đặc hữu ở vùng Đông Nam Á, chủ yếu là bán đảo Đông Dương, ở các quốc gia như: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar Sơn dương là nhóm IB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.