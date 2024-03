Giải cứu nam du khách người Đức bị ngã khi leo núi ở đèo Khau Cốc Chà

Lực lượng chức năng dùng cáng đưa nam du khách thoát khỏi vách núi (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Trường đã nhanh chóng huy động lực lượng công an viên, phối hợp cùng Đồn Biên phòng Xuân Trường, lực lượng dân quân xã, Trạm Y tế xã có mặt tại hiện trường, huy động thêm công cụ, phương tiện để làm công tác cứu hộ, nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu an toàn.