Giải cứu 2 cụ già mắc kẹt trong đám cháy cửa hàng thuốc tây ở TPHCM

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận 5, Công an phường 7 (quận 5) đã điều động 8 xe chữa cháy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế và lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được hai cụ già ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy đang được công an xác minh, thống kê, làm rõ.