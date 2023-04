Giấc mơ 250 tỷ USD với Twitter của Elon Musk

Đây là tham vọng Elon Musk ấp ủ hơn 20 năm qua. Ảnh: New York Times.



“Tôi sẽ hiện thực hóa tham vọng từ thời X.com vào 22 năm về trước nhưng với nhiều sự cải tiến. Trong kế hoạch viết vào năm 2000, tôi đã từng nghĩ việc tạo ra một trung tâm tài chính giá trị nhất thế giới là điều hoàn toàn khả thi. Giờ đây, chúng ta sẽ biến nó thành hiện thực và cũng là người đầu tiên làm điều này”, ông nói tại sự kiện giới thiệu tầm nhìn năm 2022.

Với Twitter, ông đã thay đổi kế hoạch công ty ngân hàng trên nền tảng website thành một hệ sinh thái trên ứng dụng điện thoại, từ bỏ tên gọi mạng xã hội để đến với siêu ứng dụng. Đây sẽ là nền tảng nơi có mọi thứ từ nội dung, công cụ giao tiếp đến mua sắm giống với cách các ông lớn Trung Quốc đang làm như WeChat của Tencent và Alipay của Ant Group.

“Chúng ta còn chẳng có ứng dụng nào đủ mạnh như WeChat ở Trung Quốc. Do đó, ý tưởng của tôi là chúng ta thử sao chép WeChat xem sao”, Elon Musk nói tại sự kiện All-In Summit hồi tháng 5/2022. Ở Trung Quốc, lợi thế của các siêu ứng dụng này là các hệ thống ngân hàng và nhắn tin trực tuyến vẫn còn non kém so với Mỹ. Trong khi đó, lượng người dùng thiết bị di động tại quốc gia này lại rất khổng lồ.

“Với mô hình của Alipay và WeChat, quảng cáo không phải là yếu tố quan trọng nhất mà chủ yếu dựa trên các giao dịch, tức là tương tác người dùng”, Nhà phân tích Jason Wong tại Gartner Inc. cho biết.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu vị tỷ phú có muốn tạo ra một WeChat 2.0 hay không. Khác với Trung Quốc, hệ sinh thái iOS của iPhone và Android của Google luôn ưu tiên người dùng Mỹ. Do đó, họ đã quen với việc loạt app ngân hàng và nhắn tin tranh nhau miếng bánh của thị trường thanh toán kỹ thuật số.

Nhưng nếu theo đuổi kế hoạch này, Twitter vẫn có nhiều tiềm năng nhất định bởi thanh toán chính là khoản cược đáng giá dành cho mọi siêu ứng dụng. Đây cũng là chìa khóa để tăng khả năng kiếm tiền từ người dùng hoạt động trên nền tảng.

Theo chuyên viên tư vấn ngân hàng số Richard Crone, doanh thu Twitter có thể tăng gấp đôi nếu bổ sung những tính năng này. “Ông ấy hoàn toàn có khả năng tạo ra một ứng dụng kết hợp mạng xã hội và tài chính”, chuyên gia nhận định.