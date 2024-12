Giá xăng RON 95 tăng từ 15h hôm nay

Giá xăng RON 95 tại kỳ điều hành hôm nay (12/12) được điều chỉnh tăng, còn giá dầu diesel giảm về mức 18.250 đồng/lít. Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 giữ nguyên ở mức giá 19.860 đồng/lít. Còn giá xăng RON 95 tăng 30 đồng/lít, giá bán là 20.590 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 130 đồng/lít, giá bán là 18.250 đồng/lít. Sản phẩm Giá từ 12/12/2024 (đơn vị: đồng/lít) So sánh với kỳ trước Xăng RON 95-III 20.590 + 30 Xăng E5 RON 92 19.860 0 Dầu diesel 18.250 - 130 Bảng giá xăng dầu tại kỳ điều hành 12/12/2024 Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích cũng không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Giá xăng RON 95 tăng. Ảnh: Anh Nguyễn Tại kỳ điều hành vào tuần trước (ngày 5/12), giá các loại xăng dầu được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá xăng E5 được điều chỉnh tăng 20 đồng/lít, giá bán là 19.860 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng RON 95 giảm 290 đồng/lít, giá bán xuống mức 20.560 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 390 đồng/lít, giá bán là 18.380 đồng/lít. Còn giá dầu hỏa giảm 330 đồng, về mức 18.810 đồng/lít. Liên quan đến xăng dầu, mới đây, nhóm doanh nghiệp phân phối, thương nhân bán lẻ xăng dầu đã có văn bản kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương về dự thảo lần 4 Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Trong văn bản này, cộng đồng thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu băn khoăn về việc dự thảo Nghị định đề xuất trao quyền cho doanh nghiệp tự định giá xăng dầu. Nhà nước chỉ công bố giá sản xuất xăng dầu thế giới, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức. Các doanh nghiệp phân phối, thương nhân bán lẻ xăng dầu cho rằng quy định này vẫn chưa thay đổi nhiều so với trước đây khi quy định chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức... vẫn do Nhà nước định giá. Các doanh nghiệp đề nghị cần đổi mới việc giao quyền định giá, thỏa thuận về giá và cạnh tranh về giá theo quy định của Luật Giá theo hướng: giá xăng dầu là mặt hàng không phải do Nhà nước định giá mà là mặt hàng bình ổn giá, còn việc quy định giá là do doanh nghiệp tự quyết định giá. “Phải nhất quán bảo đảm quyền thực sự cho doanh nghiệp tự định giá, thỏa thuận và cạnh tranh về giá theo cơ chế thị trường, chứ không phải doanh nghiệp được quyền tự tính giá không vượt mức chi phí, lợi nhuận (hoặc mức tối đa) do Nhà nước quy định như dự thảo Nghị định. Còn Nhà nước sẽ thực hiện cơ chế hậu kiểm”, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị.