Giá xăng RON 95 quay đầu tăng, lên sát mốc 21.000 đồng/lít

Giá xăng RON 95 tại kỳ điều hành hôm nay (2/1) được điều chỉnh tăng, lên sát mốc 21.000 đồng/lít. Đây là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu đầu tiên của năm mới. Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay. So với kỳ điều hành trước đó, trong kỳ điều hành hôm nay (ngày 2/1), giá xăng E5 được điều chỉnh tăng 240 đồng/lít, lên mức 20.050 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 200 đồng/lít, giá bán là 20.740 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, giá bán lên mức 18.750 đồng/lít. Sản phẩm Giá từ 2/1/2025 (đơn vị: đồng/lít) So sánh với kỳ trước Xăng RON 95-III 20.740 + 200 Xăng E5 RON 92 20.050 + 240 Dầu diesel 18.750 + 120 Bảng giá xăng dầu tại kỳ điều hành 2/1/2025 Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích cũng không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Tại kỳ điều hành vào tuần trước (ngày 26/12/2024), giá các loại xăng dầu đều được điều chỉnh giảm. Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế Cụ thể, giá xăng E5 được điều chỉnh giảm 430 đồng/lít, về mức 19.810 đồng/lít. Giá xăng RON 95 hạ 460 đồng/lít, giá bán là 20.540 đồng/lít. Còn giá dầu diesel giảm 100 đồng/lít, giá bán xuống mức 18.630 đồng/lít. Liên quan đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, trong kiến nghị gửi lên Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến việc sửa nghị định kinh doanh xăng dầu, nhóm thương nhân phân phối xăng dầu và thương nhân bán lẻ xăng dầu cho rằng cơ quan soạn thảo cần xem xét lại sự tồn tại của Quỹ bình ổn giá xăng dầu vì nó không hiệu quả và ít phát huy tác dụng thực chất. Trong khi đó, nó tạo gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp nói chung và cùng với thuế môi trường thu trước, nhiều doanh nghiệp lớn đã lạm dụng quỹ này và tiền thuế để trục lợi trái pháp luật. Quỹ bình ổn giá xăng dầu ra đời nhằm góp phần bình ổn mặt bằng giá xăng dầu, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì ổn định tăng trưởng và an sinh xã hội. Nhưng vai trò của quỹ này hiện khá mờ nhạt. Việc điều hành trích lập và chi sử dụng quỹ những năm qua chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, tạo kẽ hở để các đối tượng xấu trục lợi. Đại diện Bộ Công Thương mới đây cho biết, mặc dù việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập nhưng trước mắt vẫn nên duy trì quỹ này và sẽ lấy ý kiến để đưa ra cơ chế phù hợp, bảo đảm đúng với Luật Giá và các quy định liên quan. Tính tới hết tháng 9 năm 2024, Quỹ bình ổn xăng dầu dư hơn 6.061 tỷ đồng, giảm khoảng 18 tỷ đồng so với quý II/2024.