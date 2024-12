Giá xăng dầu hôm nay (9-12): Trượt nhẹ đầu phiên

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm nhẹ. Thị trường đang dõi theo những diễn biến mới nhất từ Syria để tìm kiếm nhân tố tác động. Giá dầu thế giới Giá dầu tuần trước đã xác lập tuần giảm thứ 2 liên tiếp bất chấp quyết định kéo dài việc cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đến hết quý I-2025 và bắt đầu tăng dần sản lượng từ tháng 4-2025 đến tháng 9-2026. Giá dầu đã giảm 2 tuần liên tục. Liệu giá dầu có thể xác lập hat-trick giảm tuần trong tuần này? Ảnh minh họa: Reuters Trong 5 phiên giao dịch, giá dầu gần như đi ngang ở phiên giao dịch đầu tiên, tăng ở phiên thứ 2 và “lao dốc không phanh” ở 3 phiên tiếp theo, ghi nhận cú hat-trick giảm ngày. Sự biến động trái chiều của giá dầu trong tuần chịu tác động bởi kỳ vọng nhu cầu ở Trung Quốc sẽ tăng mạnh, lo ngại việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm thời bị gián đoạn và rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông sau các cuộc giao tranh ở Syria cũng như sự mong manh trong việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Reuters cho biết Israel vẫn tiếp tục tấn công Hezbollah, phớt lờ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27-11. Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS, nguy cơ đối với lệnh ngừng bắn khiến một số nhà giao dịch dầu mỏ gia tăng lo ngại về căng thẳng ở Trung Đông. Trên thực tế, xung đột ở Lebanon chưa gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu, nhưng các nhà giao dịch vẫn theo dõi chặt chẽ căng thẳng giữa Iran và Israel trong những tháng tới. Trong tuần trước, báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy trong khi tồn kho dầu của Mỹ giảm tới 5,1 triệu thùng do các nhà máy lọc dầu tăng cường hoạt động, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ lại tăng với mức tăng lần lượt 2,4 triệu thùng và 3,4 triệu thùng. Liên quan đến quyết định của OPEC+, Oilprice cho biết đó là do nguồn cung ngoài OPEC+ vẫn tăng cao và nguồn cầu thấp từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Ngân hàng Bank of America kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ trong năm sau sẽ phục hồi lên 1 triệu thùng/ngày. Giá dầu liên tục biến động trong từng phiên giao dịch. Ảnh minh họa: Business Day Tuần này, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục dõi theo tình hình Trung Đông, đặc biệt là diễn biến ở Syria. Ngày 8-12, tổ chức vũ trang Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tuyên bố liên minh các lực lượng chống chính phủ đã chiếm thủ đô Damascus, Syria. Phía Bộ Ngoại giao Nga cho biết Tổng thống Assad đã từ chức và rời khỏi Syria sau khi ra lệnh chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Các nhà đầu tư cũng sẽ “để mắt” đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tuần này để có cái nhìn rõ hơn về khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17 và 18-12. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.864 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.563 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.382 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.817 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.125 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 12-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tiếp tục giảm nên giá xăng dầu trong nước sẽ nới dài đà giảm. Tuy nhiên, giá có thể đảo chiều nếu giá xăng dầu thế giới tuần này tăng mạnh. Tại lần điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng RON 95-III giảm 294 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 24 đồng/lít, dầu diesel giảm 395 đồng/lít, dầu hỏa giảm 325 đồng/lít, dầu mazut “dậm chân tại chỗ”. MAI HƯƠNG