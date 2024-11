Giá xăng dầu hôm nay (9-11): Bật tăng tuần

Giá xăng dầu thế giới giảm ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần nhưng ghi nhận tuần tăng. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu giảm hơn 2% khi các nhà giao dịch bớt lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài do bão ở vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ, trong khi các gói kích thích kinh tế mới nhất của Trung Quốc không gây nhiều ấn tượng. Mặc dù giảm ở phiên giao dịch cuối cùng nhưng tính cả tuần, giá dầu tăng hơn 1%. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 2,3%, tương đương 1,76 USD, xuống mức 73,87 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 2,7%, tương đương 1,98 USD, xuống mức 70,35 USD/thùng. Theo Reuters, các nhà sản xuất năng lượng đã tạm dừng sản xuất hơn 23% sản lượng dầu tại vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ để chuẩn bị ứng phó với bão Rafael. Tuy nhiên, các dự báo mới nhất về quỹ đạo và cường độ đã làm giảm rủi ro mà Rafael gây ra cho sản xuất dầu. Alex Hodes, nhà phân tích tại công ty môi giới StoneX cho biết mối đe dọa về tình trạng thiếu hụt nguồn cung do bão Rafael đang lắng xuống. Trong khi đó, vòng hỗ trợ tài chính mới nhất của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu, đã làm các nhà đầu tư dầu mỏ thất vọng. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận xét chính quyền Trung Quốc đã công bố một gói nới lỏng các căng thẳng trả nợ cho chính quyền địa phương, nhưng các biện pháp đó không có tác dụng trực tiếp đến nhu cầu. Nhà phân tích này suy đoán một số người tham gia thị trường đã hy vọng có thêm các biện pháp kích thích từ Trung Quốc nhưng quyết định nói trên đã đè nặng lên giá dầu đầu phiên giao dịch. Giá dầu duy trì biến động trong các phiên giao dịch. Ảnh minh họa: Oilprice Áp lực giảm phát đối với nền kinh tế Trung Quốc đã tác động nặng nề đến giá dầu trong năm nay, khi dữ liệu hải quan cho thấy trong tháng 10, lượng dầu thô nhập khẩu của quốc gia Đông Á đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái. Quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày 7-11 đã hạn chế đà tăng trong phiên. Bất chấp sự lao dốc của giá dầu trong phiên giao dịch cuối cùng, tính cả tuần, giá dầu vẫn tăng hơn 1%. Yếu tố chính hỗ trợ giá dầu leo dốc trong tuần là kỳ vọng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ siết chặt lệnh trừng phạt đối với Iran và Venezuela, điều này có thể làm giảm nguồn cung dầu cho thị trường thế giới. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.744 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.854 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.917 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.294 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.394 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 7-11. Do giá xăng dầu thế giới lập hat-trick tăng ở 3 phiên giao dịch cuối cùng và nới rộng đà tăng sang 2 phiên giao dịch đầu tuần này nên giá xăng dầu trong nước cũng theo đà, bật tăng. Giá xăng E5 RON 92 tăng 336 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 351 đồng/lít. Giá dầu tăng mạnh hơn với dầu diesel tăng 769 đồng/lít, dầu hỏa tăng 461 đồng/lít. Duy nhất mặt hàng dầu mazut ghi nhận mức điều chỉnh giảm 67 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG