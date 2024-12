Giá xăng dầu hôm nay (8-12): Tuần lao dốc thứ 2 liên tiếp

Giá xăng dầu thế giới kéo dài đà lao dốc của tuần trước. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm. Giá dầu thế giới Giá dầu tuần này chịu tác động mạnh bởi quyết định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+), tình hình bất ổn ở Trung Đông và khả năng dư cung vào năm sau. Tuần này, giá dầu ghi nhận thêm một tuần giảm. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu bắt đầu tuần bằng một phiên trái chiều với dầu Brent giảm 1 cent, dầu WTI tăng 10 cent. Sự dịch chuyển gần như đi ngang này của giá dầu là do 3 yếu tố chính chi phối: Hy vọng nhu cầu mạnh hơn ở Trung Quốc, lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào giữa tháng 12 và rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông. Giá dầu bật tăng hơn 2% ở phiên giao dịch thứ 2 của tuần, được hỗ trợ khi thị trường tiếp nhận tin tức Israel đe dọa tấn công Lebanon nếu lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah sụp đổ cũng như khả năng cao OPEC+ sẽ công bố gia hạn cắt giảm nguồn cung tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào giữa tuần. Tại phiên giao dịch tiếp theo, giá dầu đã từ bỏ gần như toàn bộ mức tăng của phiên giao dịch trước khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định của OPEC+. Tại phiên này, giá dầu “đổ đèo” gần 2%. Chính lượng tồn kho dầu của Mỹ giảm tới 5,1 triệu thùng (theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ), thỏa thuận ngừng bắn không chắc chắn giữa Israel và Hezbollah, lệnh thiết quân luật tại Hàn Quốc được dỡ bỏ và cuộc tấn công của phiến quân ở Syria đã hạn chế đà giảm của giá dầu. Giá dầu kéo dài đà giảm sang phiên giao dịch tiếp theo, tuy nhiên mức giảm khá khiêm tốn, tối đa 24 cent, do các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng nguồn cung dồi dào trong năm 2025 bất chấp việc OPEC+ trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng. Theo Oilprice, do sản lượng bên ngoài OPEC+ tăng cao nên tổ chức này đã quyết định hoãn kế hoạch tăng nguồn cung thêm một quý nữa. Theo đó, OPEC+ sẽ bắt đầu gỡ bỏ các đợt cắt giảm sản lượng từ tháng 4-2025 và kéo dài đến tháng 9-2026. Trong tuần, giá dầu trái chiều 1 phiên, tăng 1 phiên và giảm tới 3 phiên. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu đã thiết lập hat-trick giảm ngày ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Tại phiên này, giá dầu “lao dốc” hơn 1% khi các nhà phân tích tiếp tục dự báo tình trạng dư cung vào năm 2025. Vậy là với 3 phiên giảm, 1 phiên trái chiều, 1 phiên tăng, tuần này giá dầu Brent giảm hơn 2,5% xuống mức 71,12 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 1,2% xuống mức 67,20 USD/thùng. Giá dầu ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.864 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.563 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.382 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.817 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.125 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 5-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm nên giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh giảm. Giá dầu diesel giảm nhiều nhất, 395 đồng/lít; dầu hỏa giảm 325 đồng/lít; xăng RON 95-III giảm 294 đồng/lít. Đáng chú ý, giá xăng E5 RON 92 tăng 24 đồng/lít, dầu mazut không đổi. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG