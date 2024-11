Giá xăng dầu hôm nay (8-11): Tiếp tục tăng

Giá xăng dầu thế giới giữ đà leo dốc. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng. Giá dầu thế giới Giá dầu đã lấy lại đà tăng ở phiên giao dịch ngày 7-11. Trong khi thị trường cân nhắc xem các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung như thế nào và khi các công ty khoan dầu cắt giảm sản lượng, chuẩn bị ứng phó với bão Rafael, giá dầu tăng xấp xỉ 1%, thu hẹp mức “mất mát” trong phiên giao dịch trước. Giá dầu tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngày 7-11. Ảnh minh họa: Economic Times Giá dầu Brent tăng 71 cent, tương đương 0,95%, lên mức 75,63 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 67 cent, tương đương 0,93%, lên mức 72,36 USD/thùng. Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates nhận xét giá dầu được hỗ trợ nhờ kỳ vọng rằng chính quyền Mỹ dưới sự cầm quyền của Tổng thống Donald Trump có thể thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Iran và Venezuela. Điều này có thể làm giảm nguồn cung dầu trên thị trường. Theo Chủ tịch của Lipow Oil Associates, thị trường hiện đang xem xét các chính sách mà ông Donald Trump có thể đưa ra và thị trường đang phản ứng với triển vọng đó. Trong nhiệm kỳ trước, ông Donald Trump đã áp dụng các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với dầu của Iran và Venezuela. Dưới thời Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, các biện pháp đó đã bị hủy bỏ trong thời gian ngắn nhưng sau đó đã được khôi phục. Cũng hỗ trợ giá trong phiên là quyết định cắt giảm lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sau khi kết thúc cuộc họp chính sách. Việc cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng. Trên thực tế, việc cắt giảm nguồn cung cũng hỗ trợ. Tại vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ, hơn 22%, tương đương 391.214 thùng dầu/ngày, sản lượng dầu thô đã bị cắt giảm do các mỏ dầu buộc phải đóng cửa để ứng phó với bão Rafael. Diễn biến của giá dầu trong phiên giao dịch ngày 8-11 sẽ quyết định chiều tăng hay giảm của giá dầu trong tuần. Ảnh minh họa: Sky Hạn chế đà tăng trong phiên là chỉ số USD vẫn duy trì mức cao nhất trong 2 tuần dù đã giảm gần 1% sau khi tăng vọt khi thị trường tiếp nhận thông tin chiến thắng của ông Donald Trump. Đồng USD mạnh khiến giá đắt hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác và có xu hướng gây áp lực lên giá. Áp lực giảm cũng đến từ dữ liệu cho thấy trong tháng 10, lượng dầu thô nhập khẩu vào Trung Quốc đã giảm 9%, giảm tháng thứ 6 liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho xăng, dầu của Mỹ tăng cũng là yếu tố khiến giá dầu không thể leo cao trong phiên. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.744 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.854 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.917 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.294 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.394 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 7-11. Do giá xăng dầu thế giới lập hat-trick tăng ở 3 phiên giao dịch cuối cùng và nới rộng đà tăng sang 2 phiên giao dịch đầu tuần này nên giá xăng dầu trong nước cũng theo đà, bật tăng. Giá xăng E5 RON 92 tăng 336 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 351 đồng/lít. Giá dầu tăng mạnh hơn với dầu diesel tăng 769 đồng/lít, dầu hỏa tăng 461 đồng/lít. Duy nhất mặt hàng dầu mazut ghi nhận mức điều chỉnh giảm 67 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG