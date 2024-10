Giá xăng dầu hôm nay (8-10): Giá dầu lập cú đúp hat-trick tăng?

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh rủi ro gia tăng về một cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (ngày 7-10), giá dầu kéo dài đà tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp, “bỏ túi” thêm hơn 3%, mặc dù hơn nửa phiên đầu, giá dầu ghi nhận mức trượt dốc nhẹ. Kể từ tháng 8 đến nay, giá dầu Brent lần đầu tiên vượt mốc 80 USD/thùng. Giá dầu bật tăng hơn 3% từ mức trượt nhẹ hơn nửa đầu phiên giao dịch ngày 7-10. Ảnh minh họa: Anadolu Ajaisu Giá dầu Brent tăng 2,88 USD, tương đương 3,7%, lên mức 80,93 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,76 USD, tương đương 3,7%, lên mức 77,14 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu Brent tăng hơn 8%, giá dầu WTI tăng hơn 9%, đạt mức tăng lớn nhất trong hơn 1 năm. Rủi ro gia tăng về một cuộc xung đột trên toàn khu vực Trung Đông đã khiến các nhà đầu tư thoát khỏi vị thế bi quan ghi nhận trong tháng 9. Theo Reuters, trong tháng 9, giá dầu Brent giảm 9% và dầu WTI giảm 7%. Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates cho biết nếu một cuộc xung đột rộng lớn hơn xảy ra ở Trung Đông, giá dầu có thể tăng thêm 3 đến 5 USD/thùng. Sáng sớm ngày 7-10, Hezbollah đã bắn tên lửa vào Haifa, thành phố lớn thứ 3 của Israel. Trong khi đó, Israel có vẻ như đã sẵn sàng mở rộng các cuộc tấn công trên bộ vào miền Nam Lebanon vào đúng ngày kỷ niệm 1 năm cuộc xung đột Israel - Hamas lan rộng. Các nhà phân tích tại Tudor, Pickering, Holt & Co cho biết: Ngày càng có nhiều lo ngại rằng cuộc xung đột có thể tiếp tục leo thang, điều đó không chỉ đe dọa sản lượng 3,4 triệu thùng dầu/ngày của Iran mà còn gây thêm gián đoạn đối với nguồn cung trong khu vực. Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS, mức tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần có thể là do các nhà quản lý tiền tệ đóng các lệnh đặt cược bi quan về rủi ro gia tăng gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông. Các quỹ đầu cơ và quản lý tiền đã tích lũy số tiền cược bi quan kỷ lục vào giá dầu cho đến giữa tháng 9 do triển vọng nhu cầu giảm, chủ yếu từ Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. OPEC+ có thể tăng nguồn cung khi giá dầu Brent xấp xỉ 90 USD/thùng trở lên. Ảnh minh họa: OIiprice John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York nhận xét: Có rất nhiều hoạt động mua bán khống trên thị trường bắt đầu từ tuần trước và vẫn đang tiếp diễn sang tuần này. Theo ông, đây là kiểu thị trường mua ngay, hỏi sau. Tuy nhiên, ông cảnh báo đợt tăng giá do lo sợ rủi ro địa chính trị sẽ khiến giá dầu sụt giảm đáng kể nếu Israel quyết định không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran. Theo ước tính của 2 chuyên gia John Kilduff và Andrew Lipow, giá dầu có thể lao dốc 5-7 USD/thùng. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) dự kiến sẽ bắt đầu tăng sản lượng từ tháng 12 sau khi cắt giảm trong những năm gần đây để hỗ trợ giá do nhu cầu toàn cầu yếu. Theo Chủ tịch của Lipow Oil Associates, giá dầu Brent có thể sẽ phải chạm mức gần 90 USD/thùng trở lên thì OPEC+ mới tăng nguồn cung. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 18.850 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 19.803 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.401 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.651 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.003 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 10-10. Do giá xăng dầu thế giới tuần qua tăng mạnh nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng. Tại kỳ điều giá gần đây nhất (ngày 3-10), giá xăng E5 RON 92 giảm 770 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 715 đồng/lít, dầu diesel giảm 105 đồng/lít, dầu hỏa giảm 222 đồng/lít, dầu mazut giảm 354 đồng/kg. MAI HƯƠNG