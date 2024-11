Giá xăng dầu hôm nay (7-11): Xăng, dầu trong nước cùng tăng

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (7-11) tiếp tục giảm nhẹ. Giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ cùng tăng trong khoảng 300-800 đồng/lít (kg). Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 6-11, giá dầu trượt nhẹ khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa sự bật tăng của đồng USD so với khả năng các kế hoạch chính sách đối ngoại của Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump có thể làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu. Đồng USD tăng, tồn kho xăng dầu của Mỹ tăng đẩy giá dầu thế giới giảm. Ảnh minh họa: News18 Giá dầu Brent giảm 61 cent, tương đương 0,81%, xuống mức 74,92 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 30 cent, tương đương 0,42%, xuống mức 71,69 USD/thùng. Theo Reuters, bầu cử tổng thống ở Mỹ và đặc biệt là kết quả kiểm phiếu ban đầu đã gây ra một đợt bán tháo lớn khiến giá dầu giảm hơn 2 USD trong phiên khi đồng USD tăng mạnh. Đồng USD mạnh đồng nghĩa với các mặt hàng được định giá bằng đồng USD như dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, gây sức ép lên giá. Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho biết: Mọi sự phấn khích và nhiệt tình bán ra ban đầu đã giảm dần. Theo nhà phân tích này, trong ngắn hạn khả năng tăng giá sẽ cao hơn là khả năng giảm giá. Ông cũng cho biết giá dầu biến động trong biên độ nhỏ do các nhà đầu tư đã chú ý nhiều hơn đến triển vọng cung cầu trong ngắn hạn. Theo John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York, đã có phản ứng thái quá đối với kết quả bầu cử và chiến thắng của ông Donald Trump. Tuy nhiên, hạn chế giá dầu giảm là yếu tố xung đột ở Trung Đông vốn có thể gây áp lực lên nguồn cung. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết việc cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử cũng có thể có nghĩa là lệnh trừng phạt đối với Iran và Venezuela sẽ được gia hạn, loại bỏ dầu của 2 nước này khỏi thị trường. Đây có thể là động thái hỗ trợ giá dầu. Iran, thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), có sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng/ngày, tương đương 3% sản lượng toàn cầu. Giao dịch dầu mỏng trong các phiên vừa qua. Ảnh minh họa: Money Control Theo Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates, sự ủng hộ của ông Trump đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông. Điều đó có thể thúc đẩy giá dầu vì các nhà đầu tư đánh giá khả năng gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Liên quan đến tồn kho xăng, dầu của Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc vào ngày 1-11, tồn kho dầu của Mỹ tăng 2,1 triệu thùng lên 427,7 triệu thùng, hơn gần gấp đôi so với kỳ vọng tăng 1,1 triệu thùng của các nhà phân tích. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất cũng tăng cùng chiều với mức tăng lần lượt 400.000 thùng và 2,9 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 7-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.408 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.503 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.148 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.833 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.461 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Do giá xăng dầu thế giới lập hat-trick tăng ở 3 phiên giao dịch cuối cùng và nới rộng đà tăng sang 2 phiên giao dịch đầu tuần này nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng, với giá xăng tăng khoảng 300-400 đồng/lít, giá dầu tăng mạnh hơn, khoảng 400-800 đồng/lít (kg). Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 284 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 391 đồng/lít, dầu diesel tăng 91 đồng/lít, dầu hỏa tăng 263 đồng/lít, dầu mazut tăng 232 đồng/kg. MAI HƯƠNG