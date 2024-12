Giá xăng dầu hôm nay (6-12): Đà giảm chưa dừng lại

Đà lao dốc của giá xăng dầu thế giới vẫn chưa bị ngắt quãng. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 5-12, giá dầu giảm nhẹ do các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng nguồn cung dồi dào trong năm 2025 bất chấp việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng đến tháng 4-2025. Giá dầu duy trì đà giảm. Ảnh minh họa: News 18 Giá dầu Brent giảm 22 cent, tương đương 0,3%, xuống mức 72,09 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 24 cent, tương đương 0,35%, xuống mức 68,3 USD/thùng. Theo Reuters, OPEC+ đã lên kế hoạch bắt đầu dỡ bỏ cắt giảm sản lượng từ tháng 10 năm nay nhưng do nhu cầu toàn cầu chậm lại và sản lượng bên ngoài nhóm tăng cao nên đã phải hoãn kế hoạch nhiều lần. Tại cuộc họp ngày 5-12, OPEC+ cho biết sẽ dỡ bỏ dần mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày từ tháng 4-2025 bằng mức tăng hằng tháng 138.000 thùng/ngày, kéo dài trong suốt 18 tháng cho đến tháng 9-2026. OPEC+ cung ứng khoảng một nửa sản lượng dầu trên thế giới. Theo Mukesh Sahdev, người đứng đầu thị trường hàng hóa toàn cầu về dầu mỏ của Rystad Energy, tín hiệu tổng thể đối với thị trường mang tính xây dựng, ngăn bất kỳ sự sụt giảm giá nào trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết triển vọng nguồn cung dồi dào cho năm 2025 sẽ bù đắp cho sự hỗ trợ giá từ quyết định của OPEC+. Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho nhận xét: Thị trường đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa dầu. Trong khi đó, đồng USD hạ nhiệt đã hạn chế đà giảm của giá dầu trong phiên. Theo nhà phân tích năng lượng Alex Hodes của StoneX, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong tháng này sẽ tiếp tục làm dịu sức mạnh của đồng USD và hỗ trợ thị trường dầu mỏ. Giá dầu đang hướng tới tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Ảnh minh họa: Reuters Liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông, đầu tuần Israel cho biết sẽ tiếp tục cuộc chiến với Hezbollah nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 bên sụp đổ và họ sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Lebanon. Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã tới Qatar và Israel để khởi động nỗ lực ngoại giao nhằm giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả con tin trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20-1. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.864 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.563 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.382 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.817 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.125 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 5-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm nên giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh giảm. Giá dầu diesel giảm nhiều nhất, 395 đồng/lít; dầu hỏa giảm 325 đồng/lít; xăng RON 95-III giảm 294 đồng/lít. Đáng chú ý, giá xăng E5 RON 92 tăng 24 đồng/lít, dầu mazut không đổi. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG