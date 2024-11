Giá xăng dầu hôm nay (6-11): 'Chững', chờ tin từ bầu cử tổng thống Mỹ

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (6-11) đang “chững” trong một động thái chờ thêm tin tức tác động từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 6-11 (giờ Việt Nam), cả dầu Brent và WTI đều cùng “giậm chân tại chỗ”. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5-11, giá dầu tăng thêm khoảng 50 cent, được hỗ trợ bởi khả năng sản lượng của Mỹ tại Vịnh Mexico bị sụt giảm do bão và đồng USD suy yếu trong Ngày bầu cử tổng thống Mỹ sau các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng cực kỳ sít sao. Giá dầu tăng liên tiếp trong 2 phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Ảnh minh họa: Offshore technology Giá dầu Brent tăng 45 cent, tương đương 0,6%, lên mức 75,53 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 52 cent, tương đương 0,7%, lên mức 71,99 USD/thùng. Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho nhận xét: Giá dầu tăng do động lực cung/cầu tăng, địa chính trị và cơn sốt bầu cử, cùng một chút yếu tố thời tiết để tạo nên sự ổn định. Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ giữa ứng cử viên đảng Cộng hòa cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Phó tổng thống Kamala Harris đang đi đến hồi kết. Tamas Varga, một nhà phân tích tại Công ty môi giới và tư vấn PVM cho biết: Kết quả của cuộc bầu cử có thể phải mất nhiều ngày mới biết được và rất có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức và phản đối. Theo Reuters, đồng USD đã trượt xuống mức thấp nhất trong 3 tuần so với các loại tiền tệ khác khi các nhà giao dịch cân bằng vị thế trước kết quả bầu cử. Đồng USD yếu hơn khiến giá dầu trở nên rẻ hơn ở các quốc gia khác. Liên quan đến cơn bão nhiệt đới Rafael, dự kiến sẽ mạnh lên thành bão trong tuần này, các công ty năng lượng tại Vịnh Mexico đã bắt đầu sơ tán công nhân khỏi các giàn khoan ngoài khơi. Theo dự báo của các nhà phân tích, cơn bão có thể làm giảm sản lượng dầu khoảng 4 triệu thùng. Cũng liên quan đến giá dầu, Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đã hạ giá dầu thô nhẹ Arab chủ lực mà nước này bán cho châu Á vào tháng 12. Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 1-11, tồn kho dầu của Mỹ tăng 3,132 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích. Ngược với mức tăng trong tồn kho dầu, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm lần lượt 928.000 thùng và 852.000 thùng. Tồn kho xăng dầu của Mỹ trái chiều ít tác động đến giá dầu. Ảnh minh họa: Leadership news Giá dầu ít biến động trong phiên giao dịch ngày 5-11, theo Yeap Jun Rong, chiến lược gia thị trường tại Công ty tài chính IG International, là do các nhà giao dịch vẫn đang “đứng ngoài cuộc” để chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cuộc họp của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Chiến lược gia Yeap cho biết, sự chú ý đang được đổ dồn vào Đại hội ở Trung Quốc để tìm kiếm sự rõ ràng về các biện pháp kích thích tài khóa nhằm nâng cao triển vọng nhu cầu của nước này. Tuy nhiên, khó có thể thấy bất kỳ cam kết mạnh mẽ nào trước kết quả bầu cử tổng thống Mỹ và điều đó sẽ tiếp tục khiến giá dầu phải “chờ đợi” trong thời gian tới. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.408 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.503 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.148 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.833 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.461 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 7-11. Do giá xăng dầu tuần trước giảm nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm. Tuy nhiên, giá có thể đảo chiều vì giá xăng dầu thế giới những phiên vừa qua liên tục tăng. Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 284 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 391 đồng/lít, dầu diesel tăng 91 đồng/lít, dầu hỏa tăng 263 đồng/lít, dầu mazut tăng 232 đồng/kg. MAI HƯƠNG