Giá xăng dầu hôm nay (5-11): Xanh sàn

Giá xăng dầu thế giới giữ đà leo dốc, sau quyết định giữ nguyên sản lượng của OPEC+ và "hóng" kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (ngày 4-11), giá dầu tăng gần 3%, sau quyết định của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) về việc hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong một tháng, trong khi các nhà đầu tư cũng hướng sự tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Giá dầu duy trì sắc xanh, "hóng" kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh minh họa: Caspian News Giá dầu Brent tăng 1,98 USD, tương đương 2,7%, lên mức 75,08 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,98 USD, tương đương 2,85%, lên mức 71,47 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu Brent giảm khoảng 4%, trong khi giá dầu WTI giảm khoảng 3%. Theo Reuters, ngày 3-11, OPEC+ cho biết sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày sang tháng 12 với lý do nhu cầu yếu. Trước đó, OPEC+ dự kiến sẽ tăng sản lượng hằng tháng thêm 180.000 thùng/ngày kể từ tháng 12. Walt Chancellor, chiến lược gia năng lượng tại Macquarie cho biết, việc gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC+ đến hết quý IV-2024 gây nghi ngờ về cam kết (hoặc khả năng) của tổ chức này trong việc khôi phục nguồn cung vào năm 2025. Vị chiến lược gia này còn cho biết quyết định của OPEC+ ngày 3-11 có thể xoa dịu một số lo ngại về "cuộc chiến giá cả" mới của OPEC+. Ngày 4-11, Tổng thư ký của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Haitham Al Ghais cho biết, OPEC vẫn rất lạc quan về nhu cầu dầu mỏ trong cả ngắn hạn và dài hạn. Trong báo cáo triển vọng năng lượng hằng năm của mình, Tập đoàn dầu mỏ TotalEnergies của Pháp dự báo, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh sau năm 2030 theo 2 kịch bản chuyển đổi năng lượng có khả năng xảy ra nhất. Trong khi đó, Chủ tịch Công ty năng lượng Eni của Italy cho biết, việc cắt giảm nguồn cung dầu của OPEC+ và những nỗ lực gần đây nhằm tháo gỡ chúng, đã làm gia tăng sự biến động trên thị trường năng lượng và cản trở việc đầu tư vào sản xuất mới. Sản lượng dầu của OPEC đã phục hồi vào tháng 10 và đang tiến gần đến mức 1,5 triệu thùng/ngày. Iran cũng đã chấp thuận kế hoạch tăng sản lượng dầu thêm 250.000 thùng/ngày. Trong khi đó, nỗ lực của Iraq nhằm đáp ứng các khoản cắt giảm đã cam kết với OPEC+ đã hạn chế mức tăng. Giá dầu được hỗ trợ bởi quyết định của OPEC+. Ảnh minh họa: Reuters Thị trường cũng đang dõi theo kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và diễn biến xung đột ở Trung Đông, khi có thông tin Iran đang chuẩn bị tấn công Israel từ lãnh thổ của Iraq trong vài ngày tới. Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận xét: Căng thẳng ở Trung Đông một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý, khi các nhà giao dịch chờ đợi cuộc tấn công đáp trả của Iran. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 5-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.408 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.503 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.148 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.833 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.461 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 7-11. Do giá xăng dầu tuần trước giảm, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm. Tuy nhiên, giá có thể đảo chiều, nếu giá xăng dầu thế giới những phiên tới tăng mạnh. Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 284 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 391 đồng/lít, dầu diesel tăng 91 đồng/lít, dầu hỏa tăng 263 đồng/lít, dầu mazut tăng 232 đồng/kg. MAI HƯƠNG