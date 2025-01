Giá xăng dầu hôm nay (4-1): Tiếp tục leo dốc

Giá xăng dầu thế giới duy trì đà leo dốc. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần (ngày 3-1), giá dầu tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi thời tiết lạnh giá ở châu Âu và Mỹ cũng như các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung của Trung Quốc. Giá dầu giữ đà leo dốc. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent tăng 69 cent, tương đương 0,9%, lên mức 76,62 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,11 USD, tương đương 1,5%, lên mức 74,24 USD/thùng. Tính cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, giá dầu WTI tăng khoảng 5%. Theo Reuters, thị trường đang gia tăng kỳ vọng về các biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng tại Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới. John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York nhận xét: Trung Quốc hiện không ngừng đưa ra các thông báo về nỗ lực thúc đẩy hoạt động kinh tế và thị trường đang ghi nhận điều đó. Theo John Kilduff, lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc là yếu tố dẫn đến dự đoán nhu cầu giảm vào năm ngoái. Tuần này, Trung Quốc đã công bố một số biện pháp mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng với động thái bất ngờ là tăng lương cho công chức và thông báo tăng mạnh nguồn tài trợ từ trái phiếu kho bạc kỳ hạn siêu dài hạn trong năm để thúc đẩy đầu tư kinh doanh và các sáng kiến thúc đẩy người tiêu dùng. Trong phiên giao dịch, giá dầu được hỗ trợ phần nào nhờ nhu cầu dầu sưởi dự kiến tăng sau khi có dự báo thời tiết lạnh hơn ở một số khu vực. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: Nhu cầu dầu mỏ có thể được hưởng lợi từ nhiệt độ lạnh trên khắp châu Âu và Mỹ. Tính cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, giá dầu WTI tăng khoảng 5%. Ảnh minh họa: Planet Energies Cũng thúc đẩy giá dầu “leo dốc” là dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của “xứ sở cờ hoa” trong tuần trước đã giảm 1,2 triệu thùng xuống còn 415,6 triệu thùng. Trong khi đó, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng vọt khi các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng, mặc dù nhu cầu nhiên liệu đã chạm mức thấp nhất trong hai năm. Hạn chế đà tăng của giá dầu trong phiên là đồng USD đang hướng tới tuần tăng giá tốt nhất trong khoảng hai tháng do kỳ vọng rằng năm nay nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục vượt trội hơn các nền kinh tế khác và lãi suất của Mỹ sẽ vẫn ở mức tương đối cao. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí đi vay, có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.057 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.746 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.755 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.834 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.099 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 2-1. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước và những phiên giao dịch vừa qua liên tục tăng giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh tăng. Giá xăng E5 RON 92 tăng 240 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 199 đồng/lít, dầu diesel tăng 125 đồng/lít, dầu hỏa tăng 126 đồng/lít, dầu mazut tăng 129 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG