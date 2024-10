Giá xăng dầu hôm nay (31-10): Giá xăng lập hat-trick giảm

Giá xăng dầu thế giới kéo dài đà tăng. Giá xăng dầu trong nước dự báo trái chiều với giá xăng lập hat-trick giảm. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 31-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng hơn 0,5%, giá dầu Brent “giậm chân tại chỗ” ở mức 72,55 USD/thùng. Tồn kho xăng dầu của Mỹ giảm đang hỗ trợ giá dầu. Ảnh minh họa: Reuters Kết thúc phiên giao dịch ngày 30-10, giá dầu tăng hơn 2% sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ bất ngờ giảm và sau các báo cáo rằng OPEC+ có thể trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu. Giá dầu Brent tăng 1,43 USD, tương đương 2,01%, lên mức 72,55 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,4 USD, tương đương 2,08%, lên mức 68,61 USD/thùng. Reuters dẫn dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, trong tuần tính đến ngày 25-10, tồn kho xăng của Mỹ giảm 2,7 triệu thùng xuống mức thấp nhất trong 2 năm do nhu cầu tăng mạnh. Tồn kho dầu cũng giảm 500.000 thùng do lượng nhập khẩu giảm. Lượng dầu thô nhập khẩu của Mỹ từ Saudi Arabia đã giảm xuống mức thấp nhất, chỉ còn 13.000 thùng/ngày, vào tuần trước kể từ tháng 1-2021, giảm 20.000 thùng/ngày so với tuần trước đó. EIA cho biết lượng dầu thô nhập khẩu từ Canada, Iraq, Colombia, Brazil cũng giảm. Nhà phân tích Matt Smith của Kpler cho biết: Yếu tố mạnh nhất hỗ trợ giá dầu leo dốc là lượng tồn kho xăng giảm trong bối cảnh nhu cầu cao hơn. Ngoài ra, lượng nhập khẩu thấp hơn đã giúp tồn kho dầu thô giảm nhẹ. Liên quan đến nguồn cung, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) có thể trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu vào tháng 12 trong một tháng hoặc hơn do lo ngại về nhu cầu dầu yếu và nguồn cung tăng. Theo Harry Tchilinguirian, Giám đốc nghiên cứu tại Onyx Capital Group, OPEC+ luôn khuyến cáo rằng việc hủy bỏ các đợt cắt giảm nguồn cung tự nguyện sẽ tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Do đó, việc tổ chức này có thể đang xem xét lại thời điểm nhập khẩu dầu trở lại không phải là điều đáng ngạc nhiên vì thực tế kinh tế vĩ mô yếu, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã dẫn đến việc điều chỉnh giảm ước tính tăng trưởng nhu cầu toàn cầu. Giá dầu đã lấy lại đà tăng sau 2 phiên trượt dốc đầu tiên của tuần. Ảnh minh họa: Getty Images OPEC+ dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 180.000 thùng/ngày vào tháng 12. Tổ chức này trước đó đã cắt giảm sản lượng 5,86 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 5,7% nhu cầu dầu toàn cầu. Quyết định hoãn tăng sản lượng của OPEC+ có thể được đưa ra sớm nhất vào tuần tới. OPEC+ dự kiến họp vào ngày 1-12 để quyết định các bước chính sách tiếp theo. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 31-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.692 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.894 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.057 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.570 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.229 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Mặc dù giá xăng dầu thế giới tuần qua tăng nhưng lại giảm sâu ở phiên giao dịch đầu tuần nên nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ kéo dài đà giảm thêm khoảng 300-400 đồng/lít, giá dầu sẽ tăng nhẹ 50-150 đồng/lít (kg). Nếu đúng như dự báo, giá xăng sẽ xác lập hat-trick giảm. Tại kỳ điều hành gần đây nhất của liên Bộ, giá xăng E5 RON 92 giảm 38 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 68 đồng/lít, dầu diesel giảm 264 đồng/lít, dầu hỏa giảm 57 đồng/lít, dầu mazut tăng 139 đồng/kg. MAI HƯƠNG