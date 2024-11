Giá xăng dầu hôm nay (30-11): Quay đầu giảm

Giá xăng dầu thế giới trượt nhẹ, ghi nhận tuần "mất mát" 3-5%. Giá xăng dầu trong nước đã bật tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần (ngày 29-11), giá dầu giảm nhẹ, chịu áp lực bởi “hạ nhiệt” lo ngại về rủi ro nguồn cung từ cuộc xung đột Israel - Hezbollah và triển vọng nguồn cung tăng vào năm 2025 ngay cả khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) dự kiến sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Tuần này, giá dầu đã từ bỏ gần hết mức tăng của tuần trước. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 34 cent, tương đương 0,46%, xuống mức 72,94 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 72 cent, tương đương 1,05%, xuống mức 68 USD/thùng. Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm 3,1%, giá dầu WTI giảm 4,8%. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27-11 đã làm giảm mức phí bảo hiểm rủi ro của dầu, khiến giá dầu lao dốc bất chấp hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Reuters dẫn tin từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết xung đột ở Trung Đông không làm gián đoạn nguồn cung và dự kiến nguồn cung trong năm 2025 dư thừa tới hơn 1 triệu thùng/ngày, tương đương hơn 1% sản lượng toàn cầu. Theo Tamas Varga của Công ty môi giới dầu mỏ PVM, giá dầu trung bình trong năm 2025 sẽ thấp hơn mức năm 2024. Trong khi đó, OPEC+ đã điều chỉnh lịch cuộc họp chính sách sang ngày 5-12 thay vì ngày 1-12. OPEC+ dự kiến sẽ quyết định gia hạn thêm việc cắt giảm sản lượng tại cuộc họp này. Nhà phân tích Ole Hansen của Ngân hàng Saxo nhận xét: Sau 2 lần hoãn tăng sản lượng, OPEC+ phải cân nhắc đến rủi ro giá tiếp tục suy yếu trong bối cảnh các thùng dầu hiện không được mong đợi được tung ra, một phần là do sản lượng mạnh mẽ từ các nhà sản xuất ngoài OPEC+ vào năm tới có thể dẫn đến thặng dư dầu thô. Giá dầu tuần này ghi nhận tuần giảm. Ảnh minh họa: Vanguardngr Một cuộc thăm dò của Reuters với 41 nhà phân tích cho thấy giá dầu Brent có thể đạt mức trung bình là 74,53 USD/thùng vào năm 2025, giảm so với mức dự báo 76,61 USD/thùng hồi tháng 10. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ 7 liên tiếp trong dự báo giá dầu chuẩn toàn cầu cho năm sau. Từ đầu năm đến nay, giá dầu đạt mức trung bình 80 USD/thùng. Các nhà phân tích cũng dự báo giá dầu WTI sẽ đạt mức trung bình 70,69 USD/thùng vào năm 2025, thấp hơn mức kỳ vọng 72,73 USD/thùng hồi tháng trước. Nhận xét về sự trượt dốc của giá dầu, John Paisie, Chủ tịch Stratas Advisors cho biết: Tâm lý của các nhà giao dịch dầu mỏ đã trở nên tiêu cực do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nền kinh tế Trung Quốc và tăng trưởng nhu cầu, cũng như lo ngại về khả năng cân bằng cung cầu của OPEC+. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 30-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.840 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.857 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.777 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.142 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.125 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 28-11. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng vọt nên giá xăng dầu trong nước cũng cắt đứt đà giảm của 2 lần trước đó, quay đầu tăng. Giá xăng E5 RON 92 tăng 497 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 329 đồng/lít, dầu diesel tăng 268 đồng/lít, dầu hỏa tăng 221 đồng/lít, dầu mazut tăng 111 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG