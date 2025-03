Giá xăng dầu hôm nay (3-3): Từ từ tăng tốc

Trong tuần trước, dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chi tiêu tiêu dùng trong tháng 1, chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ, đã giảm 0,2%. Đây là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 3-2023 và là mức giảm lớn nhất trong gần 4 năm. Ngoài ra, thâm hụt thương mại hàng hóa tăng vọt 25,6% lên mức kỷ lục 153,3 tỷ USD do các doanh nghiệp nhập khẩu hàng loạt để tránh thuế quan, khiến nền kinh tế tăng trưởng yếu hoặc thậm chí suy giảm trong quý I-2025. Đáng chú ý, lạm phát PCE cốt lõi tháng 1 tăng 0,3% và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 2,9% hồi tháng 12-2024.

Giá dầu tuần này sẽ quay đầu tăng hay kéo dài đà giảm? Ảnh minh họa: Caspian News

Mặc dù lạm phát đã chậm lại nhưng tiến độ vẫn chậm. Vì vậy, vẫn chưa rõ liệu Fed có cắt giảm lãi suất hiện đang ở mức 4,25% - 4,5% trong cuộc họp tới hay không.

Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ đưa ra quan điểm cập nhật của riêng mình về triển vọng kinh tế và chính sách vào thứ 6 tuần này, khi chính phủ cũng sẽ công bố báo cáo việc làm hằng tháng của tháng 2 và dữ liệu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất.

Giá xăng dầu trong nước