Giá xăng dầu hôm nay (29-12): Tuần leo dốc

Giá xăng dầu thế giới ghi nhận tuần “bỏ túi” hơn 1%. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm. Giá dầu thế giới Tuần này, giá dầu đã quay đầu tăng, được hỗ trợ bởi các tin tức liên quan đến Trung Quốc và tồn kho dầu của Mỹ. Giá dầu bắt đầu tuần trong “sắc đỏ” trong bối cảnh giao dịch thưa thớt trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh do lo ngại về tình trạng dư cung vào năm 2025 và sự mạnh mẽ của đồng USD. Trong phiên giao dịch này, giá dầu “mất mát” chưa đến 0,5%. Giá dầu tuần này quay đầu bật tăng. Ảnh minh họa: Bizz Buzz Tại phiên giao dịch thứ 2 của tuần, giá dầu đã lấy lại toàn bộ những mất mát ở phiên trước đó, đồng thời “bỏ túi” thêm được một ít. Sự bật tăng khoảng 1 USD này của giá dầu được hỗ trợ bởi thông tin chính quyền Trung Quốc đã đồng ý phát hành 3.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 411 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt vào năm 2025 - đợt phát hành cao nhất từ trước đến nay, đồng thời cao gấp 3 lần so với đợt phát hành trong năm 2024. Giá dầu “dậm chân tại chỗ” trong phiên giao dịch thứ 3 do thị trường Mỹ đóng cửa vì nghỉ lễ dịp Giáng sinh. Sang phiên giao dịch thứ 4, chính sự mạnh lên của đồng USD đã đẩy giá dầu giảm tối đa 48 cent. Hạn chế mức giảm trong phiên là chất xúc tác mang tên trái phiếu kho bạc đặc biệt của Trung Quốc và dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô của “xứ sở cờ hoa” đã giảm 3,2 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 20-12. Điệp khúc giảm-tăng được lặp lại ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Trong phiên này, giá dầu tăng hơn 1%, được hỗ trợ bởi lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, 4,2 triệu thùng mà mức giảm trong tồn kho dầu của Mỹ. Mức giảm này cao hơn 2 lần so với mức dự kiến giảm 1,9 triệu thùng của các nhà phân tích mà Reuters đã thăm dò và cao hơn 1 triệu thùng so với dữ liệu của API. Những tin tức liên quan đến kinh tế Trung Quốc hỗ trợ giá dầu leo dốc trong tuần. Ảnh minh họa: Reuters Yếu tố thúc đẩy giá dầu trong phiên còn phải kể đến kỳ vọng nhu cầu tăng từ Trung Quốc khi Ngân hàng Thế giới (WB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh trong năm nay và năm sau. Theo WB, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc sẽ đạt 4,9% trong năm 2024, tăng 0,1% so với dự báo hồi tháng 6 và đạt 4,5% trong năm 2025, tăng 0,4% so với dự báo trước đó. Với 2 phiên giảm nhẹ, 2 phiên tăng và 1 phiên “đứng yên”, giá dầu WTI và Brent cùng “bỏ túi” khoảng 1,4% trong tuần. Mức tăng này dù không đủ để bù đắp cho “mất mát” của tuần trước (giảm khoảng 2,5%) nhưng cũng đủ để dầu xác lập tuần tăng giá. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 29-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.817 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.547 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.630 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.708 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.970 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 26-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm nên giá xăng dầu trong nước cũng giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 427 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 457 đồng/lít, dầu diesel giảm 103 đồng/lít, dầu hỏa giảm 260 đồng/lít. Duy chỉ có mặt hàng dầu mazut tăng 67 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG