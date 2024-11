Giá xăng dầu hôm nay (28-11): Giá xăng dầu trong nước tăng?

Giá xăng dầu thế giới nhích nhẹ. Giá xăng dầu trong nước quay đầu tăng? Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 27-11, giá dầu gần như đi ngang, chịu tác động bởi báo cáo tồn kho xăng dầu của Mỹ, lo ngại về tiến độ Mỹ cắt giảm lãi suất vào năm tới, lo ngại về nguồn cung giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Giá dầu gần như đi ngang ở phiên giao dịch ngày 27-11. Ảnh minh họa: Oilprice Giá dầu Brent tăng 2 cent lên mức 72,83 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 5 cent xuống mức 68,72 USD/thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trong tuần kết thúc vào ngày 22-11, tồn kho xăng của Mỹ đã tăng 3,3 triệu thùng lên 212,2 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng giảm 46.000 thùng của các nhà phân tích. Ngược với tồn kho xăng, tồn kho dầu giảm 1,8 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng giảm 605.000 thùng của các nhà phân tích. Trước đó, thông tin từ Viện Dầu khí Mỹ cho biết tồn kho dầu của Mỹ giảm 5,94 triệu thùng. Nhà phân tích Matt Smith tại Kpler nhận xét: Thật ngạc nhiên khi thấy lượng tồn kho xăng tăng nhiều đến vậy trong khi nhu cầu không thực sự thay đổi theo từng tuần, mặc dù dự kiến lượng nhu cầu du lịch sẽ đạt mức kỷ lục vào Lễ Tạ ơn năm nay. Giá dầu cũng bị ảnh hưởng bởi dữ liệu cho thấy tiến độ giảm lạm phát dường như đã đình trệ trong những tháng gần đây, điều này có thể thu hẹp phạm vi cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào năm 2025. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đã đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ hạ chi phí đi vay 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 17 và 18-12. Tuy nhiên, họ dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại các cuộc họp vào tháng 1 và tháng 3. Việc cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến sẽ khiến chi phí đi vay tăng cao. Điều này có thể làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu về dầu. Cả hai mặt hàng dầu chuẩn đã giảm trong phiên giao dịch ngày 26-11 sau khi Israel đồng ý thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah, có hiệu lực từ ngày 27-11, sau khi cả hai bên chấp nhận thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian. Các yếu tố tăng giảm đan xen khiến giá dầu giao dịch mỏng. Ảnh minh họa: Reuters Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho biết: Câu hỏi đặt ra là lệnh ngừng bắn sẽ thực sự được tôn trọng trong bao lâu. Theo Reuters, dầu thô sẽ không được miễn thuế 25% mà Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đe dọa áp dụng đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ từ Mexico và Canada. Các nhà phân tích và thương nhân ngành dầu mỏ cảnh báo động thái này có thể sẽ làm tăng giá dầu đối với các nhà máy lọc dầu của Mỹ, làm giảm biên lợi nhuận và đẩy giá nhiên liệu lên cao. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.343 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.528 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.509 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.921 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.014 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng vọt nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ quay đầu tăng với mức tăng dao động trong khoảng 300-550 đồng/lít (kg). Nếu đúng như dự đoạn, giá xăng dầu trong nước sẽ không thể xác lập cú hat-trick giảm. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 109 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 79 đồng/lít, dầu diesel giảm 64 đồng/lít, dầu hỏa giảm 67 đồng/lít. Duy chỉ có dầu mazut tăng 5 đồng/kg. MAI HƯƠNG