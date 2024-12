Giá xăng dầu hôm nay (27-12): Lao dốc

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (27-12) tiếp tục hạ nhiệt đầu phiên. Tuy nhiên, giá có thể tăng nhờ tồn kho dầu của Mỹ giảm. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 26-12, giá dầu giảm nhẹ, chịu tác động bởi đồng USD mạnh bất chấp kỳ vọng về các biện pháp kích thích tài khóa bổ sung tại Trung Quốc. Giá dầu hạ nhiệt, chịu tác động bởi đồng USD mạnh. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 32 cent, tương đương 0,43%, xuống mức 73,26 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 0,68%, tương đương 48 cent, xuống mức 69,62 USD/thùng. Reuters trích dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Trung Quốc đã đồng ý phát hành 3.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 411 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt vào năm tới nhằm tăng cường kích thích tài khóa để phục hồi nền kinh tế đang suy yếu. Nhận xét về thông tin này, kinh tế trưởng Tim Snyder tại Matador Economics cho biết: "Việc kích thích nền kinh tế của một quốc gia sẽ làm tăng nhu cầu và nhu cầu tăng sẽ đẩy giá lên cao hơn". Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 26-12 đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2024 và 2025, nhưng cảnh báo rằng niềm tin của hộ gia đình và doanh nghiệp giảm sút, cùng với những trở ngại trong lĩnh vực bất động sản, sẽ tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng của nước này trong năm 2025. Dựa trên tác động của việc nới lỏng chính sách gần đây và sức mạnh xuất khẩu trong ngắn hạn của Bắc Kinh, WB dự báo mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc là 4,9% trong năm nay, tăng so với mức dự báo 4,8% hồi tháng 6. WB dự báo mức tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc là 4,5%, cao hơn so với mức dự báo tăng 4,1% trước đó. Giá dầu đã tăng đầu phiên sau thông tin về trái phiếu kho bạc đặc biệt của Trung Quốc. Tuy nhiên, giá đã đảo chiều, chịu tác động mạnh bởi đồng USD tiếp tục tăng cao hơn sau khi đạt mốc quan trọng vào tuần trước. Đồng USD mạnh hơn khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Giá dầu tiếp tục biến động tăng-giảm trong các phiên giao dịch. Ảnh minh họa: Vanguardngr Về tồn kho dầu của Mỹ, Viện Dầu khí Mỹ cho biết lượng dầu thô dự trữ đã giảm 3,2 triệu thùng vào tuần trước. Báo cáo tồn kho chính thức sẽ được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đưa ra vào hôm nay. Những dữ liệu tồn kho này được công bố muộn hơn bình thường do kỳ nghỉ Giáng sinh. Các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters dự kiến lượng tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ giảm khoảng 1,9 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 20-12, trong khi lượng xăng và sản phẩm chưng cất dự kiến sẽ giảm lần lượt 1,1 triệu thùng và 0,3 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.817 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.547 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.630 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.708 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.970 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 26-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm nên giá xăng dầu trong nước cũng giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 427 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 457 đồng/lít, dầu diesel giảm 103 đồng/lít, dầu hỏa giảm 260 đồng/lít. Duy chỉ có mặt hàng dầu mazut tăng 67 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG