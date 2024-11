Giá xăng dầu hôm nay (27-11): Đảo chiều, tăng nhẹ

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (27-11) quay đầu tăng nhẹ sau dữ liệu cho thấy tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh. Giá xăng dầu trong nước sẽ lập hat-trick giảm? Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 26-11, giá dầu giảm, kéo dài đà giảm của phiên giao dịch đầy biến động trước đó, sau khi Israel đồng ý thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah ở Lebanon, làm giảm mức rủi ro của dầu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 26-11, giá dầu giảm nhẹ. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 20 cent, tương đương 0,27%, xuống mức 72,81 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 17 cent, tương đương 0,25%, xuống mức 68,77 USD/thùng. Theo Reuters, Nội các an ninh của Israel đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận này dự kiến có hiệu lực từ hôm nay, ngày 27-11. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông sẵn sàng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và sẽ “đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành vi vi phạm nào" của Hezbollah. Ngày 25-11, giá dầu đã trượt dốc hơn 2 USD, sau nhiều báo cáo cho biết Israel và Hezbollah đã đồng ý về các điều khoản ngừng bắn trong cuộc xung đột. Nhà phân tích Alex Hodes của StoneX nhận xét, lệnh ngừng bắn có thể gây áp lực lên giá dầu thô, vì chính quyền Mỹ có thể sẽ giảm lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran. Đáng chú ý là trong phiên giao dịch ngày 26-11, cả 2 mặt hàng dầu chuẩn đã có thời điểm “leo dốc” hơn 1 USD. Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho biết: Giá dầu tăng rồi giảm vào thời điểm có tin tức về việc nối lại các cuộc đàm phán của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). OPEC và các đồng minh (OPEC+) vẫn đang thảo luận về việc tiếp tục hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu, dự kiến bắt đầu vào tháng 1-2025, trước thềm cuộc họp ngày 1-12 để quyết định chính sách cho những tháng đầu năm tới. Nhà phân tích John Kilduff của Again Capital cho biết: Ngọn lửa đã nhen nhóm trở lại khi OPEC+ tiếp tục hoãn việc tăng sản lượng và kế hoạch áp thuế nhập khẩu 25% đối với Canada và Mexico của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, nhưng những điều đó vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá dầu WTI vượt hơn 70 USD/thùng. Với kế hoạch tăng thuế nhập khẩu của ông Donald Trump, dầu thô sẽ không được miễn trừ. Một loạt các yếu tố tăng-giảm đang tác động lên giá dầu. Ảnh minh họa: Reuters Theo Viện Dầu khí Mỹ (API), việc duy trì dòng chảy của các sản phẩm năng lượng qua biên giới Mỹ, Mexico và Canada là quan trọng. Phần lớn trong số 4 triệu thùng dầu thô xuất khẩu mỗi ngày của Canada là sang Mỹ. Về dữ liệu tồn kho của Mỹ, API cho biết, tuần trước, tồn kho dầu của Mỹ đã giảm 5,935 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng tăng 1,814 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 2,543 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.343 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.528 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.509 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.921 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.014 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 28-11. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng vọt, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ quay đầu tăng. Tuy nhiên, giá trong nước có thể xác lập cú hat-trick giảm, nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 109 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 79 đồng/lít, dầu diesel giảm 64 đồng/lít, dầu hỏa giảm 67 đồng/lít. Duy chỉ có dầu mazut tăng 5 đồng/kg. MAI HƯƠNG