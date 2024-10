Giá xăng dầu hôm nay (27-10): Đảo chiều, tăng tuần

Giá xăng dầu thế giới đảo chiều, phục hồi được một nửa mất mát của tuần trước. Giá dầu thế giới Bất ổn địa chính trị hỗ trợ giá dầu quay đầu bật tăng trong tuần. Tuy nhiên, hạn chế đà tăng của giá dầu là sự mạnh lên của đồng USD và tồn kho dầu của Mỹ tăng. Giá dầu ghi nhận tuần tăng, được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị. Ảnh minh họa: Energy Now Ngay phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu đã leo dốc gần 2%, trong bối cảnh giao tranh không ngừng ở Trung Đông và lo ngại gián đoạn nguồn cung với khả năng Israel sẽ trả đũa Iran. Giá dầu kéo dài đà tăng thêm hơn 2% tại phiên giao dịch thứ 2 của tuần khi các nhà giao dịch hạ thấp hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông và tập trung vào các dấu hiệu nhu cầu cải thiện từ Trung Quốc. Trung Quốc đã đặt hạn ngạch nhập khẩu dầu thô cho năm 2025 ở mức 257 triệu tấn (5,14 triệu thùng/ngày), tăng 14 triệu tấn so với năm nay. Tồn kho dầu của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến đã cắt đứt đà tăng của giá dầu. Trong phiên giao dịch thứ 3 của tuần, giá dầu trượt dốc hơn 1%. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 18-10, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 5,5 triệu thùng, gấp hơn 20 lần so với kỳ vọng tăng 270.000 thùng của các nhà phân tích và cao hơn so với mức tăng 1,64 triệu thùng Viện Dầu khí Mỹ công bố. Giá dầu giảm thêm 0,8% ở phiên giao dịch thứ 4 của tuần khi thị trường tiếp nhận thông tin Mỹ và Israel sẽ cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán về khả năng ngừng bắn ở Gaza. Tuy nhiên, các cuộc không kích của Israel vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cùng với khả năng Israel tấn công Iran đã hỗ trợ giá dầu quay đầu tăng tốc hơn 2% ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Giá dầu nhiều khả năng sẽ kéo dài đà tăng sang tuần sau. Ảnh minh họa: Oilprice Với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, giá dầu Brent tuần này đã tăng 4% lên mức 76,05 USD/thùng, dầu WTI tăng 3,7% lên mức 71,78 USD/thùng. Hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn đã lấy được phần nào những “mất mát” hồi tuần trước (giảm gần 8%), ghi nhận tuần tăng. Đầu giờ sáng ngày 26-10, Israel đã triển khai hơn 100 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình F-35, không kích vào các cơ sở quân sự của Iran, làm leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Israel đã tuyên bố chiến dịch không kích trả đũa Iran kết thúc. Thị trường đang “hóng” phản ứng của Iran. Giá dầu có thể tăng cao nếu Iran “hành động”. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.692 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.894 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.057 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.570 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.229 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 24-10. Giá xăng E5 RON 92 giảm 38 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 68 đồng/lít, dầu diesel giảm 264 đồng/lít, dầu hỏa giảm 57 đồng/lít. Duy chỉ có dầu mazut tăng 139 đồng/kg. Như vậy, đây là lần giảm giá thứ 2 liên tiếp của giá xăng trong nước. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG