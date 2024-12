Giá xăng dầu hôm nay (26-12): Xăng, dầu cùng giảm?

Giá xăng dầu thế giới “giậm chân tại chỗ”. Giá xăng dầu trong nước dự báo giảm. Giá dầu thế giới Giá dầu Brent hiện neo ở mức 73,58 USD/thùng và dầu WTI chững ở mức 70,1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 25-12 do thị trường Mỹ đóng cửa trong ngày vì nghỉ lễ dịp Giáng sinh. Theo Reuters, trong ngày 25-12 cũng không có báo cáo nào về thị trường dầu mỏ toàn cầu. Giá dầu "giậm chân tại chỗ" trong phiên giao dịch ngày 25-12 do nghỉ lễ Giáng sinh. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 24-12, được hỗ trợ bởi thông tin Trung Quốc sẽ phát hành trái phiếu kho bạc đặc biệt trong năm 2025 với giá trị lên tới 3.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 411 tỷ USD). Đây sẽ là đợt phát hành cao nhất từ trước đến nay với giá trị gấp 3 lần so với đợt phát hành 1.000 tỷ nhân dân tệ trong năm 2024. Đợt phát hành trái phiếu kho bạc đặc biệt này được kỳ vọng sẽ tăng cường kích thích tài khóa, phục hồi nền kinh tế đang suy yếu. Năm 2024 đang dần khép lại. Những dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phát triển vững mạnh. Reuters cho biết trong tháng 11, các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa sản xuất quan trọng của Mỹ đã tăng vọt 0,7% sau khi giảm 0,1% hồi tháng 10. Nhu cầu về máy móc tăng mạnh, trong khi doanh số bán nhà mới phục hồi sau khi chịu ảnh hưởng của bão. Mặc dù niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 12 giảm mạnh 8,1 điểm xuống còn 104,7, nhưng người tiêu dùng vẫn lạc quan về triển vọng của thị trường lao động. Cùng với dữ liệu chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ trong tuần trước, các dữ liệu mới này càng khẳng định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn trong năm tới. Tại kỳ họp giữa tháng 12, Fed đã giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống mức 4,25%-4,5%, đúng như dự đoán của các nhà phân tích nhưng đã phát đi tín hiệu sẽ chỉ giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào năm sau. Điều này đã đẩy giá dầu lao dốc. Tuy nhiên, chất xúc tác đến từ Bắc Kinh đã khiến thị trường dầu ấm dần. Liên quan đến tăng trưởng cung-cầu trong năm tới, các nhà phân tích cho biết sản lượng dầu thô của các nước ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) sẽ tăng trong bối cảnh nhu cầu dầu thô toàn cầu chỉ tăng trưởng khiêm tốn. Điều này sẽ giúp thị trường được cung ứng đầy đủ. Tuy nhiên, theo Oilprice, các nhà phân tích vẫn khá thận trọng khi đề cập đến giá dầu thô trong bối cảnh vô số bất ổn vào năm 2025. Giá dầu trong năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục biến động trong bối cảnh cung tăng, cầu "khiêm tốn". Ảnh minh họa: Reuters Các chiến lược gia hàng hóa Warren Patterson và Ewa Manthey của ING cho biết nhu cầu dầu mỏ sẽ vẫn tăng trưởng "khá khiêm tốn" vào năm 2025 do cả các yếu tố mang tính chu kỳ và cấu trúc. Nguồn cung ngoài OPEC sẽ tăng trưởng mạnh, OPEC vẫn nắm giữ một lượng lớn công suất sản xuất dự phòng, đồng USD tăng, cùng với những bất ổn địa chính trị vẫn chưa được giải quyết ở Trung Đông sẽ tiếp tục là những yếu tố tác động đến thị trường dầu trong năm tới. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.244 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.004 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.733 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.968 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.903 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay (26-12). Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm và giá những phiên vừa qua biến động nhẹ nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm, khoảng 100-500 đồng/lít (kg). Tại kỳ điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 383 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 408 đồng/lít, dầu diesel tăng 478 đồng/lít, dầu hỏa tăng 402 đồng/lít, dầu mazut tăng 329 đồng/kg. MAI HƯƠNG