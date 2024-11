Giá xăng dầu hôm nay (26-11): 'Hạ nhiệt'

Kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông tiếp tục đẩy giá xăng dầu thế giới lao dốc. Giá xăng dầu trong nước liệu có thể lập hat-trick giảm? Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (ngày 25-11), giá dầu giảm hơn 2 USD sau nhiều báo cáo cho biết Israel và Lebanon đã đồng ý với các điều khoản của một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah. Giá dầu đang "hạ nhiệt". Ảnh minh họa: Fox Business Giá dầu Brent giảm 2,16 USD, tương đương 2,87%, xuống mức 73,01 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 2,3 USD, tương đương 3,23%, xuống mức 68,94 USD/thùng. Ngày 25-11, Israel cho biết họ đang hướng tới lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột với Hezbollah nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong khi đó, các quan chức Lebanon bày tỏ sự lạc quan thận trọng vì cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đáng tin cậy. Chuyên gia Giovanni Staunovo của Ngân hàng UBS nhận xét: Có vẻ như tin tức về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon là nguyên nhân khiến giá dầu giảm, mặc dù không có nguồn cung nào bị gián đoạn do xung đột giữa hai nước và mức phí bảo hiểm rủi ro cho dầu đã ở mức thấp. Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho biết thị trường dầu mỏ đang biến động lên - xuống do lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung tăng hoặc giảm. Trong báo cáo năng lượng của mình, Flynn nhấn mạnh rằng báo cáo cho biết Thủ tướng Israel Netanyahu chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc ở Lebanon có thể là chất xúc tác đẩy giá dầu giảm. Tuy nhiên, nhà phân tích này cho rằng cần phải có thông tin chi tiết. Flynn viện dẫn tuần trước, thế giới đã sửng sốt khi Nga phóng tên lửa siêu thanh vào Ukraine. Tuần này, giá dầu có thể đảo chiều tăng mạnh như tuần trước? Ảnh minh họa: Business Today Tuần trước, cả dầu Brent và WTI đều ghi nhận mức tăng hằng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 9 và đạt mức thanh toán cao nhất kể từ ngày 7-11 sau khi Nga bắn một tên lửa siêu thanh vào Ukraine để cảnh báo Mỹ và Anh sau khi Ukraine bắn tên lửa của 2 nước này vào sâu trong lãnh thổ Nga. Cũng liên quan đến nguồn cung, Bộ trưởng Năng lượng của Azerbaijan Parviz Shahbazov cho biết Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) có thể cân nhắc duy trì mức cắt giảm sản lượng dầu tại cuộc họp vào ngày 1-12. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.343 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.528 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.509 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.921 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.014 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 28-11. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng vọt nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ quay đầu tăng. Tuy nhiên, giá trong nước có thể xác lập cú hat-trick giảm nếu giá xăng dầu thế giới giảm mạnh trong những phiên tới. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 109 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 79 đồng/lít, dầu diesel giảm 64 đồng/lít, dầu hỏa giảm 67 đồng/lít. Duy chỉ có dầu mazut tăng 5 đồng/kg. MAI HƯƠNG