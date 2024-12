Giá xăng dầu hôm nay (25-12): Chững lại do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ Giáng sinh

Giá xăng dầu thế giới “chững” lại do thị trường Mỹ ngừng giao dịch dịp Giáng sinh. Giá xăng dầu trong nước có thể sẽ giảm. Giá dầu thế giới Hôm nay (25-12), thị trường Mỹ đóng cửa và sẽ không có báo cáo nào về thị trường dầu mỏ toàn cầu trong ngày. Trước đó, ngày 24-12, trong khi tính thanh khoản trên thị trường dầu mỏ thường rất thấp vào dịp Giáng sinh, Trung Quốc đã tạo ra chất xúc tác tăng giá cho cả dầu Brent và WTI trong phiên giao dịch bằng cách công bố đợt bán trái phiếu kho bạc kỷ lục. Thông tin Trung Quốc sẽ phát hành trái phiếu kho bạc kỷ lục đã hỗ trợ giá dầu trong phiên giao dịch ngày 24-12. Ảnh minh họa: Oilprice Theo Reuters, giá dầu Brent kết thúc phiên giao dịch ở mức 73,58 USD/thùng, tăng 95 cent, tương đương 1,3%. Giá dầu WTI tăng 86 cent, tương đương 1,2% lên mức 70,1 USD/thùng. Giá dầu đã từ bỏ mức giảm tại phiên giao dịch trước đó sau khi có thông tin chính quyền Trung Quốc đã đồng ý phát hành 3 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 411 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt vào năm tới. Đây sẽ là đợt phát hành cao nhất từ trước đến nay và gấp 3 lần so với đợt phát hành trong năm nay khi Bắc Kinh tăng cường kích thích tài khóa để phục hồi nền kinh tế đang suy yếu. Nhà phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong của OANDA cho biết, biện pháp kích thích của Trung Quốc có thể sẽ hỗ trợ giá dầu thô WTI trong ngắn hạn. Tommy Xie, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vĩ mô châu Á tại Ngân hàng OCBC cho biết đợt phát hành này "vượt quá kỳ vọng của thị trường". Tommy Xie lý giải: Chính quyền trung ương là thực thể duy nhất có năng lực thực sự để tạo thêm đòn bẩy nên bất kỳ đợt phát hành trái phiếu nào ở cấp trung ương cũng được coi là diễn biến tích cực, có khả năng hỗ trợ gia tăng cho tăng trưởng. Trong khi đó, các nhà phân tích của FGE cho biết họ kỳ vọng giá dầu tiêu chuẩn sẽ dao động quanh mức hiện tại trong thời gian tới cho đến khi có cái nhìn rõ ràng hơn về cán cân dầu toàn cầu năm 2024 và 2025. Một số nhà phân tích đã chỉ ra những dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu sẽ tăng cao hơn trong vài tháng tới. Theo Neil Crosby, phó chủ tịch phụ trách phân tích dầu của Sparta Commodities, năm 2024 sắp kết thúc với sự đồng thuận từ các cơ quan lớn về sự cân bằng dầu trong dài hạn năm 2025 bắt đầu bị phá vỡ. Vị phó chủ tịch này cho biết Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) gần đây đã đưa dự báo nhu cầu dầu trong năm 2025 sẽ giảm dù OPEC+ sẽ tăng một phần nguồn cung. Hôm nay thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ Giáng sinh. Ảnh minh họa: Vanguardngr Cuộc thăm dò mở rộng của Reuters cho thấy dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ trong tuần trước dự kiến sẽ giảm, với lượng dầu thô giảm khoảng 1,9 triệu thùng. Số liệu cụ thể từ Viện Dầu khí Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay. Thị trường cũng sẽ theo dõi các dữ liệu liên quan đến nền kinh tế Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Theo Reuters, trong tháng 12, trong khi niềm tin của người tiêu dùng Mỹ suy yếu, các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa sản xuất quan trọng tăng vọt vào tháng 11 trong bối cảnh nhu cầu máy móc mạnh mẽ và doanh số bán nhà mới phục hồi, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà vững chắc khi năm kết thúc. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.244 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.004 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.733 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.968 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.903 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 26-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm nên giá xăng dầu trong nước cũng có thể giảm nhẹ. Tuy nhiên, giá trong nước có thể kéo dài đà tăng nếu giá xăng dầu thế giới bật tăng trong những phiên giao dịch tới. Tại kỳ điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 383 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 408 đồng/lít, dầu diesel tăng 478 đồng/lít, dầu hỏa tăng 402 đồng/lít, dầu mazut tăng 329 đồng/kg. MAI HƯƠNG