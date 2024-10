Giá xăng dầu hôm nay (25-10): Tăng nhẹ đầu phiên

Giá xăng dầu thế giới quay đầu bật tăng nhẹ đầu phiên giao dịch. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 25-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng nhẹ 0,37%, giá dầu Brent “chững” ở mức 74,38 USD/thùng. Giá dầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 24-10. Ảnh minh họa: Vanguardngr Trước đó, giá dầu đã kết thúc phiên giao dịch đầy biến động ngày 24-10 bằng cú giảm nhẹ chưa đến 1% khi thị trường tiếp nhận thông tin Mỹ và Israel sẽ cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán về khả năng ngừng bắn ở Gaza. Giá dầu Brent giảm 58 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 74,38 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 58 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 70,19 USD/thùng. Hai mặt hàng dầu chuẩn đã từ bỏ mức tăng hơn 1 USD đầu phiên. Sự tăng tốc này của giá dầu được hỗ trợ bởi lo ngại cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu. Các nhà phân tích tại Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết giá các mặt hàng năng lượng sẽ tiếp tục biến động khi phí bảo hiểm rủi ro ở Trung Đông tăng, giảm gần như mỗi ngày. Theo Reuters, giá dầu Brent đã tăng khoảng 8% trong tuần kết thúc vào ngày 4-10 do lo ngại Israel sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran để đáp trả loạt tên lửa của Iran vào nước ngày ngày 1-10. Sau đó, trong tuần kết thúc vào ngày 18-10, giá dầu đã từ bỏ hoàn toàn mức tăng trước đó bằng cú lao dốc khoảng 8% khi có báo cáo Israel sẽ không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran giúp giảm bớt lo ngại gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông. Dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho thấy trong năm 2023, Iran, thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã sản xuất khoảng 4 triệu thùng/ngày. Trong năm nay, dự kiến Iran sẽ xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, tăng so với mức ước tính 1,4 triệu thùng/ngày hồi năm 2023. Trong khi đó, tại châu Âu, hoạt động kinh doanh của Khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục đình trệ trong tháng này do nhu cầu trong và ngoài nước đều giảm mặc dù các công ty hầu như không tăng giá. Giá dầu nhích nhẹ đầu phiên giao dịch ngày 25-10. Ảnh minh họa: Reuters Tại Anh, kết quả của 2 cuộc khảo sát được công bố ngày 24-10, 6 ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cố gắng vạch ra giải pháp giữa việc tăng thuế và thúc đẩy tăng trưởng trong bản ngân sách đầu tiên của chính phủ mới, cho thấy sự lạc quan của các công ty Anh đã giảm mạnh. Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần trước bất ngờ giảm, nhưng số người nhận trợ cấp vào giữa tháng 10 cao nhất trong gần 3 năm. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.692 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.894 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.057 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.570 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.229 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 24-10. Giá xăng E5 RON 92 giảm 38 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 68 đồng/lít, dầu diesel giảm 264 đồng/lít, dầu hỏa giảm 57 đồng/lít. Duy chỉ có dầu mazut tăng 139 đồng/kg. Như vậy, đây là lần giảm giá thứ 2 liên tiếp của giá xăng trong nước. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut MAI HƯƠNG