Giá xăng dầu hôm nay (24-9): Lấy lại đà leo dốc

Giá xăng dầu thế giới lấy lại đà leo dốc sau cú trượt nhẹ do lo ngại nguồn cầu giảm. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 24-9 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI cùng tăng nhẹ 0,41%; giá dầu Brent “giậm chân” ở mức 73,9 USD/thùng. Giá dầu trượt nhẹ ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Ảnh minh họa: Reuters Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (23-9), giá dầu giảm nhẹ. Giá dầu Brent giảm 59 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 73,9 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 63 cent, tương đương 0,9%, xuống mức 70,37 USD/thùng. Giá dầu trượt dốc do lo ngại nhu cầu giảm tại khu vực đồng euro sau dữ liệu cho thấy trong tháng 9, hoạt động kinh doanh của khu vực này giảm mạnh. Đáng lo ngại là ngành dịch vụ, vốn chiếm ưu thế, hoạt động trì trệ trong khi suy thoái trong sản xuất gia tăng. Mặc dù trong tháng, hoạt động kinh doanh tại Mỹ ổn định, nhưng giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ tăng với tốc độ nhanh nhất trong 6 tháng. Điều này cho thấy khả năng cao lạm phát sẽ tăng trong những tháng tới. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, vẫn đang phải “chống chọi” với áp lực giảm phát và nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng dù đã áp dụng một loạt biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy chi tiêu trong nước. Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận xét: Những con số kinh tế từ Trung Quốc cùng với sự suy thoái bất ngờ trong sản xuất của châu Âu đang khiến nhu cầu dầu thô xuống mức thấp nhất trong năm nay. Giá dầu lấy lại đà tăng đầu phiên giao dịch ngày 24-9. Ảnh minh họa: Coin98.net Hạn chế đà giảm của giá dầu trong phiên là lo ngại gián đoạn nguồn cung khi căng thẳng giữa Israel và Hezbollah ngày một gia tăng. Theo Reuters, Israel đang chuyển hướng tập trung vào biên giới phía Bắc nơi Hezbollah đã bắn rocket để hỗ trợ đồng minh Hamas. Cũng theo Dennis Kissler, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon làm dấy lên lo ngại Iran sẽ can dự nhiều hơn, đe dọa xuất khẩu dầu mỏ. Cũng đe dọa nguồn cung dầu là một cơn bão nhiệt đới đang tiến sát vịnh Mexico. Theo Oilprice, Shell, Chevron và Equinor (Na Uy) đã bắt đầu sơ tán nhân viên khỏi các cơ sở ngoài khơi. Shell cũng cho biết sẽ ngừng sản xuất tại các giàn khoan Stones và Appomattox. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-9 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 18.941 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 19.762 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.043 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.551 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 14.826 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 26-9. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng mạnh hơn 4%, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng. Nhưng giá có thể sẽ đảo chiều nếu giá xăng dầu trên thế giới giảm “sốc” trong những phiên giao dịch tới. Trong lần điều chỉnh ngày 19-9, giá xăng dầu trong nước biến động trái chiều. Trong khi giá xăng bật tăng lần đầu tiên trong 5 tuần với xăng E5 RON 92 tăng 51 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 127 đồng/lít, giá dầu duy trì đà giảm với dầu diesel giảm 122 đồng/lít, dầu hỏa giảm 239 đồng/lít. Duy có dầu mazut đồng hành với giá xăng, tăng 359 đồng/kg. MAI HƯƠNG