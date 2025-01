Giá xăng dầu hôm nay (24-1): Bỏ xa mốc 80 USD/thùng

Giá xăng dầu thế giới giữ đà giảm. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh trái chiều với xăng giảm, dầu tăng. Giá dầu thế giới Ngày 23-1, phát biểu qua video tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Saudi Arabia và OPEC hạ giá dầu và thế giới giảm lãi suất. Thị trường dầu ngập tràn sắc đỏ sau bài phát biểu này. Kết quả là, giá dầu ghi nhận thêm phiên giao dịch ngày 23-1 “hạ nhiệt”. Giá dầu liên tục giảm trong những phiên giao dịch vừa qua. Ảnh minh họa: Oilprice Giá dầu “lao dốc” do có sự không chắc chắn về tác động của các chính sách năng lượng và thuế quan do ông Trump đề xuất đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Giá dầu Brent giảm 71 cent, tương đương 0,9%, xuống mức 78,29 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 82 cent, tương đương 1,09%, xuống mức 74,62 USD/thùng. Clay Seigle, thành viên cấp cao về an ninh năng lượng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận xét: Lời kêu gọi giảm giá dầu của ông Trump chắc chắn sẽ được người tiêu dùng và doanh nghiệp hoan nghênh nhưng lại được ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ và các nhà cung cấp toàn cầu khác đón nhận một cách thận trọng. Theo Clay Seigle, ngành năng lượng đang kêu gọi tăng đầu tư vào các dự án dầu khí toàn cầu, nhưng việc hạ giá dầu có thể làm dấy lên lo ngại về tính kinh tế của các dự án mới. Trong khi đó, báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng tác động đến giá dầu. Theo EIA, tồn kho dầu đã giảm 1 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 17-1 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3-2022. Tuy nhiên, mức giảm này thấp hơn so với dự kiến của các nhà phân tích. Cũng theo EIA, tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 3,1 triệu thùng, tồn kho xăng tăng 2,3 triệu thùng. Nhà phân tích thị trường cấp cao Priyanka Sachdeva tại công ty môi giới Phillip Nova cho biết, những tác động kinh tế rộng hơn của thuế quan của Mỹ có thể làm giảm thêm nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Ông Trump đã tuyên bố sẽ áp mức thuế mới vào lệnh trừng phạt đối với Nga nếu nước này không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine. Vị tổng thống thứ 47 của Mỹ cũng tuyên bố sẽ đánh thuế Liên minh châu Âu và áp thuế 25% đối với Canada và Mexico. Đối với Trung Quốc, ông Trump cho biết chính quyền của ông đang thảo luận về mức thuế trừng phạt 10% do fentanyl đang được chuyển từ Trung Quốc đến Mỹ. Giá dầu đang hướng tới tuần "lao dốc". Ảnh minh họa: Reuters Ngày 20-1, ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia nhằm mục đích trao cho ông thẩm quyền giảm bớt các hạn chế về môi trường đối với cơ sở hạ tầng và dự án năng lượng, nới lỏng việc cấp phép cho cơ sở hạ tầng truyền tải và đường ống mới. Theo nhà phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong của OANDA, thị trường dầu mỏ sẽ có nhiều biến động đi xuống hơn trong thời gian tới do chính quyền Trump thiếu rõ ràng về chính sách thuế quan thương mại và nguồn cung dầu thô từ Mỹ sẽ tăng cao. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.592 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.142 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 20.194 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 20.110 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 17.752 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 23-1. Trong khi giá dầu chấm dứt chuỗi hat-trick tăng, giá xăng kéo dài đà tăng. Giá xăng E5 RON 92 giảm 158 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 78 đồng/lít, dầu diesel tăng 412 đồng/lít, dầu hỏa tăng 404 đồng/lít, dầu mazut tăng 571 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG