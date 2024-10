Giá xăng dầu hôm nay (23-10): 'Nín thở' hóng thêm tin tức tác động

Giá xăng dầu thế giới “giậm chân tại chỗ” đầu phiên giao dịch ngày 23-10. Giá xăng dầu trong nước có thể quay đầu tăng? Giá dầu thế giới Theo Oilprice, đầu phiên giao dịch ngày 23-10 (giờ Việt Nam), cả dầu WTI và Brent đều đang “giậm chân tại chỗ”. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22-10, giá dầu đã “bỏ túi” thêm hơn 2% khi các nhà giao dịch hạ thấp hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông và tập trung vào các dấu hiệu nhu cầu cải thiện từ Trung Quốc. Giá dầu "chững" đầu phiên giao dịch ngày 23-10. Ảnh minh họa: Getty Images Giá dầu Brent tăng 1,75 USD, tương đương 2,4%, lên mức 76,04 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,53 USD, tương đương 2,2%, lên mức 72,09 USD/thùng. Theo Reuters, những nỗ lực gần đây của Bắc Kinh nhằm phục hồi nền kinh tế đang phát triển chậm lại khiến một số nhà phân tích nâng cao kỳ vọng về nhu cầu dầu mỏ tại quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Những tháng gần đây, nhu cầu yếu từ Trung Quốc đã liên tục gây sức ép lớn lên giá dầu. Cả dầu Brent và dầu WTI đều tăng gần 2% tại phiên giao dịch trước khi Trung Quốc công bố cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn. Nhà phân tích Alex Hodes của StoneX cho biết bất kỳ sự cải thiện nào về tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy mức tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, có thể phải mất một thời gian để các nỗ lực kích thích có thể tác động đến nhu cầu dầu. Trong một lưu ý gửi đến khách hàng, các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho biết nhu cầu của Trung Quốc trong tuần trước đã tăng khoảng 100.000 thùng/ngày lên mức cao nhất trong 6 tháng, một phần là do sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của nước này vượt kỳ vọng. Ngày 22-10, Trung Quốc đã đặt hạn ngạch nhập khẩu dầu thô cho năm 2025 ở mức 257 triệu tấn (5,14 triệu thùng/ngày), tăng so với mức 243 triệu tấn của năm nay. Nhà phân tích Alex Hodes nhận xét hỗ trợ giá trong thời gian tới là tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong quý IV do tồn kho dầu toàn cầu trong tuần trước giảm hơn 5 triệu thùng so với cùng kỳ năm ngoái xuống khoảng 1,24 tỷ thùng. Trong khi đó, dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 18-10, tồn kho dầu của Mỹ đã tăng 1,64 triệu thùng, ngược so với dự báo tăng 700.000 thùng của các nhà phân tích. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất của Mỹ giảm lần lượt 2,019 triệu thùng và 1,478 triệu thùng. Trong tuần trước, tồn kho dầu của Mỹ tăng trong khi tồn kho xăng giảm. Ảnh minh họa: Oilprice Liên quan đến diễn biến tại Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong nỗ lực lớn đầu tiên nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông kể từ sau cái chết của thủ lĩnh Hamas vào tuần trước. Nhưng theo giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho Bob Yawger, các nhà đầu tư tỏ ra hoài nghi lần gặp gỡ này cũng sẽ như 11 chuyến thăm trước đó, cũng sẽ không có tiến triển gì. Cho đến nay, Israel vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nhượng bộ trong các chiến dịch ở Gaza và Lebanon, trong khi lực lượng Hezbollah đã loại trừ khả năng đàm phán trong khi giao tranh với Israel vẫn tiếp diễn. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.730 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.962 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.321 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.627 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.090 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 24-10. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm mạnh nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ kéo dài đà giảm. Tuy nhiên, do giá xăng dầu thế giới liên tục tăng trong những phiên giao dịch vừa qua nên giá trong nước có thể đảo chiều. Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất của liên Bộ, giá xăng E5 RON 92 giảm 116 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 99 đồng/lít, dầu diesel giảm 179 đồng/lít, dầu hỏa giảm 163 đồng/lít, dầu mazut tăng 179 đồng/kg. MAI HƯƠNG