Giá xăng dầu hôm nay (23-1): Xăng trong nước chấm dứt chuỗi tăng?

Giá xăng dầu thế giới chưa tìm được đà tăng. Giá xăng dầu trong nước được dự báo trái chiều với giá xăng giảm nhẹ. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 22-1, giá dầu tiếp tục trượt nhẹ khi thị trường cân nhắc xem mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất có thể ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng. Giá dầu tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 29 cent, tương đương 0,4%, xuống mức 79 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 39 cent, tương đương 0,5%, xuống mức 75,44 USD/thùng. Giá dầu Brent đã giảm ngày thứ 5 liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 9-2024 trong khi giá dầu WTI ngày thứ 4 liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 11-2024. Cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều duy trì mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 9-1. Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết, các lệnh trừng phạt có thể có dưới thời Tổng thống Trump vẫn chưa rõ ràng, trong khi các mức thuế quan có thể áp dụng đối với Canada và Mexico hiện đang là vấn đề gây bất ổn nhất cho các nhà giao dịch. Ông Trump cho biết chính quyền của ông đang thảo luận về việc áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1-2, cùng ngày mà trước đó ông nói rằng Mexico và Canada có thể phải đối mặt với mức thuế khoảng 25%. Vị tổng thống thứ 47 của Mỹ cũng tuyên bố đánh thuế đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết, đồng thời đe dọa áp thuế mới đối với Nga nếu nước này không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo các nhà phân tích của ING, thị trường dầu đang dần chuyển sự chú ý khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga sang chính sách thương mại tiềm năng của Tổng thống Trump. Tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tìm cách thể hiện sự đoàn kết tại một cuộc họp ở Paris, khi châu Âu đang nỗ lực đưa ra phản ứng thống nhất trước các mối đe dọa áp thuế từ Mỹ. Tồn kho xăng, dầu, sản phẩm chưng cất của Mỹ đẩy giá dầu tiếp tục lao dốc. Ảnh minh họa: Oilprice Liên quan đến nguồn cung, ông Trump cho biết chính quyền của ông có thể sẽ ngừng mua dầu từ Venezuela, thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Mỹ đã nhập khẩu khoảng 200.000 thùng dầu/ngày từ Venezuela trong 10 tháng đầu năm 2024, tăng so với mức trung bình 100.000 thùng/ngày trong năm 2023. Về tồn kho xăng dầu của Mỹ, theo Viện Dầu khí Mỹ, trong tuần tính đến ngày 17-1, tồn kho dầu tăng 1 triệu thùng. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tiếp tục tăng với mức tăng khiêm tốn hơn so với tuần trước nữa, lần lượt là 3,2 triệu thùng và 1,9 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.731 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.220 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 19.782 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.706 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 17.181 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Mặc dù giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng tuần thứ 4 liên tiếp nhưng giảm trong các phiên giao dịch vừa qua nên giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng cũng sẽ biến động tăng, giảm trái chiều. Trong khi giá xăng quay đầu giảm nhẹ trong khoảng 50-200 đồng/lít, chấm dứt chuỗi hat-trick tăng, giá dầu được dự báo sẽ duy trì đà tăng, với mức tăng dao động trong khoảng 500-700 đồng/lít (kg). Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 319 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 201 đồng/lít, dầu diesel tăng 539 đồng/lít, dầu hỏa tăng 462 đồng/lít. Đáng chú ý là dầu mazut tăng vọt 999 đồng/kg. MAI HƯƠNG