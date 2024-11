Giá xăng, dầu hôm nay (21-11): Xăng, dầu giảm bao nhiêu?

Giá xăng, dầu thế giới kéo dài đà giảm. Giá xăng, dầu trong nước sẽ giảm lần thứ hai liên tiếp. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 20-11, giá dầu giảm khoảng 50 cent, chịu tác động bởi tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; gia tăng lo ngại về xung đột Nga-Ukraine leo thang đã hạn chế đà giảm. Các yếu tố tăng, giảm đan xen khiến giá dầu dao động nhẹ. Ảnh minh họa: AP Giá dầu Brent giao tháng 1 giảm 50 cent, tương đương 0,68%, xuống mức 72,81 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 12, hết hạn ngày 20-11, giảm 52 cent, tương đương 0,75%, xuống mức 68,87 USD/thùng, trong khi hợp đồng WTI giao tháng 1 giảm 49 cent, tương đương 0,71%, xuống mức 68,75 USD/thùng. Oilprice dẫn dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết, trong tuần kết thúc vào ngày 15-11, tồn kho xăng của Mỹ tăng 2,1 triệu thùng, tồn kho dầu tăng 500.000 thùng. Về nguồn cung, Tập đoàn Equinor của Na Uy cho biết, họ đã khôi phục toàn bộ công suất sản xuất tại mỏ dầu Johan Sverdrup ở Biển Bắc sau sự cố mất điện. Về nguồn cầu, theo các chiến lược gia năng lượng của Macquarie, nhu cầu yếu tại Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới vẫn tiếp diễn, khi các gói kích thích kinh tế của Bắc Kinh không thể thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu trong ngắn hạn. Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine leo thang gây lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu trong tương lai. John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York nhận xét, những rủi ro về nguồn cung này chắc chắn đang hỗ trợ giá và bù đắp một phần cho những lo ngại về triển vọng nhu cầu trên thế giới. Reuters thông tin, ngày 20-11, Ukraine đã bắn một loạt tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh vào Nga. Đây là vũ khí mới nhất của phương Tây mà nước này được phép sử dụng nhằm vào các mục tiêu của Nga, sau khi bắn tên lửa ATACMS của Mỹ vào sâu trong lãnh thổ Nga. Nhà phân tích năng lượng Alex Hodes của StoneX cho biết, động thái mới này của Ukraine đã khiến rủi ro địa chính trị quay trở lại thị trường. Nhưng theo Christian Drolshagen, cộng sự của Aegis Hedging, các vị thế mua dài hạn đối với dầu WTI đã giảm đáng kể, mặc dù có thêm rủi ro địa chính trị. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung có thể sẽ hỗ trợ giá dầu lấy lại đà tăng. Ảnh minh họa: Getty Images Trong một diễn biến khác, Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về lệnh ngừng bắn ở Gaza, làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung, khi xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn. Theo John Kilduff, thị trường đang rất lo lắng về khả năng xảy ra một cuộc leo thang mới giữa Israel và Iran. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 21-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.452 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.607 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.573 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.988 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.009 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng, dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm, nên nhiều khả năng giá xăng, dầu trong nước cũng sẽ kéo dài đà giảm. Mức giảm sẽ dao động trong khoảng 150-300 đồng/lít (kg). Trong kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 292 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 247 đồng/lít, dầu diesel giảm 344 đồng/lít, dầu hỏa giảm 306 đồng/lít, dầu mazut giảm 385 đồng/kg. MAI HƯƠNG